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    В Петербурге снова лежат сайты государственных органов и услуг. Недоступны парковка, Смольный, «Горздрав»

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    22 комментария

    В Петербурге стали недоступны городские государственные сайты. В частности, «легли» сайт и приложение для оплаты парковки и портал «Здоровье петербуржца». Пользователи обратили на это внимание около половины второго дня 22 февраля.

    Аналогично невозможно зайти на сайты комитетов Смольного и на главный сайт городской администрации, а также на петербургский портал госуслуг и портал «Наш Санкт-Петербург», куда горожане подают сообщения о проблемах в сфере ЖКХ.

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    В приложении для оплаты парковок не определяется автомобиль и нет возможности заплатить за парковку.

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    В комитете по информатизации и связи не смогли оперативно прокомментировать информацию.

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