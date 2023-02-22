В Петербурге снова лежат сайты государственных органов и услуг. Недоступны парковка, Смольный, «Горздрав»

В Петербурге стали недоступны городские государственные сайты. В частности, «легли» сайт и приложение для оплаты парковки и портал «Здоровье петербуржца». Пользователи обратили на это внимание около половины второго дня 22 февраля.

Аналогично невозможно зайти на сайты комитетов Смольного и на главный сайт городской администрации, а также на петербургский портал госуслуг и портал «Наш Санкт-Петербург», куда горожане подают сообщения о проблемах в сфере ЖКХ.