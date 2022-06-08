И ты, Huawei? В России начали закрываться магазины китайского гиганта, пишут СМИ

В России начали закрываться официальные торговые точки китайской Huawei. Об этом 8 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к компании.
По данным собеседника агентства, первый магазин в ТЦ «Ривьера» в Москве был закрыт еще 28 февраля. После работу прекратили торговые точки в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. Из 19 официальных магазинов в России открытыми остаются 15.
В качестве основной причины называется дефицит продукции на складах и падение спроса на смартфоны. «Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины», — добавил источник издания.
Как отмечает «Коммерсант», несмотря на то что Huawei не ушла с российского рынка, в компании с конца мая перестали отвечать на запросы о поставках в РФ.
В начале марта стало известно, что китайские Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию как минимум вдвое из-за падения курса рубля.