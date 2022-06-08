И ты, Huawei? В России начали закрываться магазины китайского гиганта, пишут СМИ

В России начали закрываться официальные торговые точки китайской Huawei. Об этом 8 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к компании.



По данным собеседника агентства, первый магазин в ТЦ «Ривьера» в Москве был закрыт еще 28 февраля. После работу прекратили торговые точки в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. Из 19 официальных магазинов в России открытыми остаются 15.

