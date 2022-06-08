    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-в

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.23eur63.94
    350-летие Петра ПервогоБИ-2 отменилиПисьма из военкоматаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    И ты, Huawei? В России начали закрываться магазины китайского гиганта, пишут СМИ

    7161
    11 комментариев

    В России начали закрываться официальные торговые точки китайской Huawei. Об этом 8 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к компании.

    По данным собеседника агентства, первый магазин в ТЦ «Ривьера» в Москве был закрыт еще 28 февраля. После работу прекратили торговые точки в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. Из 19 официальных магазинов в России открытыми остаются 15.

    В качестве основной причины называется дефицит продукции на складах и падение спроса на смартфоны. «Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины», — добавил источник издания.

    Как отмечает «Коммерсант», несмотря на то что Huawei не ушла с российского рынка, в компании с конца мая перестали отвечать на запросы о поставках в РФ.

    В начале марта стало известно, что китайские Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию как минимум вдвое из-за падения курса рубля.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (11)

    SERGEY111
    Спасибо китайским " братанам " и "союзникам" - ждём развитие взаимовыгодных отношений с Китаем дальше .
    Alex000
    Ай-ай-ай.
    Сказка только начинается.
    Piter Russo
    Из ривьеры они ушли по причине высокой стоимости аренды и низкой рентабельности точки продаж.
    Там кроме них были м.видео, мегафон, мтс, самсунг, теле2, ксяоми и рестор.
    При этом их ассортимент дублировались в м.видео, теле2, мегафон и мтс. И для чего им было держать точку?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close