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    В администрации Петербурга подтвердили сбой городских сервисов и рассказали о причине

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    Сбой в работе городских информационных сервисов «Фонтанке» прокомментировали 2 февраля в пресс-службе комитета по информатизации Петербурга.

    Вышла из строя одна из систем хранения данных. Оказались временно недоступны некоторые информационные системы в связи с переносом и репликацией данных на исправные базы данных.

    «Для некоторых систем, содержащих существенный объем данных, процесс переноса может занять некоторое время, в связи с чем доступ к системам может быть затруднен», — отметили в комитете.

    Комздрав также поясняет, что портал «Здоровье петербуржца» (gorzdrav.spb.ru) временно недоступен из-за сбоя в работе распределенного регионального центра обработки данных исполнительных органов государственной власти (РРЦОД).

    Ранее Организатор перевозок предупреждал о сбое в РРЦОД. В частности, из-за этого городской транспортный портал Петербурга не предоставляет информацию о текущем местоположении общественного транспорта.

    «Специалисты делают все возможное, чтобы устранить технический сбой и возобновить работу ресурса. Приносим извинения за временные неудобства», — отмечается в сообщении.

    Как уже сообщала «Фонтанка», петербуржцы не могут зайти на «Горздрав» и на портал для электронных обращений, приложение «Яндекса» не показывает движение общественного транспорта. Не работают и другие сервисы, в частности, портал «Наш Санкт-Петербург». Кроме того, наблюдается сбой в оплате платных парковок — он связан с проведением технических работ. Штрафовать за неуплату сегодня не будут.

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