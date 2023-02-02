В администрации Петербурга подтвердили сбой городских сервисов и рассказали о причине

Сбой в работе городских информационных сервисов «Фонтанке» прокомментировали 2 февраля в пресс-службе комитета по информатизации Петербурга.
Вышла из строя одна из систем хранения данных. Оказались временно недоступны некоторые информационные системы в связи с переносом и репликацией данных на исправные базы данных.
«Для некоторых систем, содержащих существенный объем данных, процесс переноса может занять некоторое время, в связи с чем доступ к системам может быть затруднен», — отметили в комитете.
Комздрав также поясняет, что портал «Здоровье петербуржца» (gorzdrav.spb.ru) временно недоступен из-за сбоя в работе распределенного регионального центра обработки данных исполнительных органов государственной власти (РРЦОД).
Ранее Организатор перевозок предупреждал о сбое в РРЦОД. В частности, из-за этого городской транспортный портал Петербурга не предоставляет информацию о текущем местоположении общественного транспорта.
«Специалисты делают все возможное, чтобы устранить технический сбой и возобновить работу ресурса. Приносим извинения за временные неудобства», — отмечается в сообщении.
Как уже сообщала «Фонтанка», петербуржцы не могут зайти на «Горздрав» и на портал для электронных обращений, приложение «Яндекса» не показывает движение общественного транспорта. Не работают и другие сервисы, в частности, портал «Наш Санкт-Петербург». Кроме того, наблюдается сбой в оплате платных парковок — он связан с проведением технических работ. Штрафовать за неуплату сегодня не будут.