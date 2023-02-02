В Петербурге — сбой в оплате платной парковки. Штрафовать не будут

В связи с проведением технических работ 2 февраля зафиксированы сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки в центре Петербурга. В период проведения работ штрафы за неоплату парковочной сессии 2 февраля начисляться не будут. Об этом сообщает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» в своём телеграм-канале.



В пресс-службе учреждения «Фонтанке» пояснили, что речь идет о плановых технических работах. При этом одновременно Смольный сообщил о сбое на РРЦОД, из-за которого не работают «Госуслуги», «Яндекс.Транспорт» и другие сервисы.