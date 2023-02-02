    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-в

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.12eur76.22

    В Петербурге — сбой в оплате платной парковки. Штрафовать не будут

    4590
    7 комментариев

    В связи с проведением технических работ 2 февраля зафиксированы сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки в центре Петербурга. В период проведения работ штрафы за неоплату парковочной сессии 2 февраля начисляться не будут. Об этом сообщает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» в своём телеграм-канале.

    В пресс-службе учреждения «Фонтанке» пояснили, что речь идет о плановых технических работах. При этом одновременно Смольный сообщил о сбое на РРЦОД, из-за которого не работают «Госуслуги», «Яндекс.Транспорт» и другие сервисы.

    «О стабилизации ситуации будет сообщено дополнительно», — отмечается в информации.

    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей

    По всем вопросам, касающимся работы парковочного пространства, можно обращаться на горячую линию СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» по номеру: 417–50–00.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургПлатная парковкаСбойТехнический сбойПарковка авто
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close