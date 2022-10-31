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    Уходит ли Huawei из России? Поставки могут продолжаться через китайского дистрибьютора

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    Китайская телекоммуникационная компания Huawei не покидает Россию и продолжает поставлять свой товар на рынок через китайского дистрибьютора. Об этом 31 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего аналитика компании Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

    Ранее российские СМИ писали, что Huawei может окончательно покинуть Россию. Компания с недавних пор снова прекратила поставлять свои устройства в страну напрямую, сообщили журналисты со ссылкой на источники.

    Однако, по словам Муртазина, это не значит, что компания покидает Россию. «Смарт-компания Huawei поставляет товар на российский рынок через китайского дистрибьютора, так же как и работает Xiaomi или часть других китайских компаний», — сообщил он.

    По его информации, Huawei собирается проводить предновогоднюю распродажу, и у нее есть «достаточно много» планов на следующий год. «Поэтому говорить о каком-либо уходе, наверное, нельзя», — считает эксперт.

    При этом Huawei в июне начала закрывать свои официальные магазины в России. По данным источника РИА Новости, причинами стали нехватка продукции на складах и падение спроса на смартфоны. Также на одном из крупных сайтов с объявлениями появилось предложение взять в аренду московский офис Huawei с 1 февраля 2023 года примерно за 8 млн рублей в месяц.

    «Известия» со ссылкой на источники 31 октября написали, что Huawei с недавних пор вновь перестала поставлять в нашу страну смартфоны, планшеты, телевизоры и прочую технику и может окончательно покинуть Россию.

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