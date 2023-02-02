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    У бюджетных организаций Петербурга «легла» бухгалтерия

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    Бюджетные организации Петербурга тоже ударило «волной» от проблем с городским центром обработки данных. Они не могут увидеть собственную бухгалтерию.

    Информацию «Фонтанке» 2 февраля подтвердили несколько собеседников, близких к Смольному. По их словам, «лег» сервер облачной бухгалтерии, на который завязаны органы исполнительной власти, подведомственных организаций, бюджетных учреждений.

    «Работают над восстановлением функциональности», — сообщил один из источников, имея в виду Единую информационно-аналитическую систему бюджетного (бухгалтерского) учета. «Фонтанка» направила вопрос комитету по информатизации и связи.

    Второй день подряд «Яндекс» не показывает движение общественного транспорта в Петербурге. Не зайти на сервисы «Здоровье петербуржца» («Горздрав»), портал для электронных обращений, портал «Наш Санкт-Петербург», не работают и другие сервисы. В городской администрации подтвердили сбой. Он произошёл на одной из систем хранения данных распределенного регионального центра обработки данных (РРЦОД). Последствия обещают устранить до пятницы. Одновременно из-за технического сбоя не получается платить за парковку в центре города — сегодня за неуплату обещают не штрафовать.

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