У бюджетных организаций Петербурга «легла» бухгалтерия

Бюджетные организации Петербурга тоже ударило «волной» от проблем с городским центром обработки данных. Они не могут увидеть собственную бухгалтерию.



Информацию «Фонтанке» 2 февраля подтвердили несколько собеседников, близких к Смольному. По их словам, «лег» сервер облачной бухгалтерии, на который завязаны органы исполнительной власти, подведомственных организаций, бюджетных учреждений.



«Работают над восстановлением функциональности», — сообщил один из источников, имея в виду Единую информационно-аналитическую систему бюджетного (бухгалтерского) учета. «Фонтанка» направила вопрос комитету по информатизации и связи.

