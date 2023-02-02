Последствия масштабного сбоя городских сервисов обещают устранить до пятницы

Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин 2 февраля объяснил, что происходит второй день подряд с городскими сервисами, такими как система парковок, «Горздрав», МФЦ и так далее.



«1 февраля 2023 года на одной из систем хранения данных нашего распределенного регионального центра обработки данных (РРЦОД) произошёл технический сбой. Производительность системы резко снизилась, что привело к невозможности работы некоторого количества государственных информационных систем (ГИС), в том числе МФЦ, медицинских систем, городской системы парковок и других внутренних систем обеспечения деятельности города», — рассказал Казарин в своем телеграм-канале.

