Последствия масштабного сбоя городских сервисов обещают устранить до пятницы

Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин 2 февраля объяснил, что происходит второй день подряд с городскими сервисами, такими как система парковок, «Горздрав», МФЦ и так далее.
«1 февраля 2023 года на одной из систем хранения данных нашего распределенного регионального центра обработки данных (РРЦОД) произошёл технический сбой. Производительность системы резко снизилась, что привело к невозможности работы некоторого количества государственных информационных систем (ГИС), в том числе МФЦ, медицинских систем, городской системы парковок и других внутренних систем обеспечения деятельности города», — рассказал Казарин в своем телеграм-канале.
По словам вице-губернатора, минувшей ночью специалисты возобновили работу системы. За сутки обещают управиться с восстановлением сервисов, которые пострадали от сбоя.
Второй день петербуржцы испытывают сложности с посещением «Горздрава» и портала для электронных обращений. «Яндекс» со вчерашнего дня не показывает движение общественного транспорта, отказал портал «Наш Санкт-Петербург».