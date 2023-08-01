Обещают не штрафовать. В Петербурге из-за сбоя не работала система оплаты парковки

Днем 1 августа автомобилисты продолжительное время не могли оплатить парковку в центре Петербурга. Сбой оказался общегородским.



На проблемы с оплатой парковки в платной зоне жаловались автомобилисты в Петроградском и Адмиралтейском районах. Сбой заметили в районе 15–16 часов. Сайт городских парковок был недоступен, приложение висело около часа, рассказали «Фонтанке» читатели.

Как пояснили в «Городском центре управления парковками», сбой произошел во всех городских информационных системах. Причиной его стали неполадки в работе Регионального центра обработки данных. Заработали системы около 16:53. За неуплату парковки во время сбоя водителей обещали не штрафовать.