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    Обещают не штрафовать. В Петербурге из-за сбоя не работала система оплаты парковки

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    Днем 1 августа автомобилисты продолжительное время не могли оплатить парковку в центре Петербурга. Сбой оказался общегородским.

    На проблемы с оплатой парковки в платной зоне жаловались автомобилисты в Петроградском и Адмиралтейском районах. Сбой заметили в районе 15–16 часов. Сайт городских парковок был недоступен, приложение висело около часа, рассказали «Фонтанке» читатели.

    Как пояснили в «Городском центре управления парковками», сбой произошел во всех городских информационных системах. Причиной его стали неполадки в работе Регионального центра обработки данных. Заработали системы около 16:53. За неуплату парковки во время сбоя водителей обещали не штрафовать.

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