В Петербурге рассказали, как вернуть деньги за парковку при поминутной оплате и как их получить на руки

Комитет по транспорту разработал порядок возврата неиспользованных средств при поминутной оплате парковки. Ее собираются внедрить уже с сентября.
По данным «Фонтанки», проект разработан комитетом по транспорту. Согласно ему, возврат возможен при электронной оплате парковки или с помощью SMS. «В случае досрочного завершения пользования платными парковками в период начиная с первой минуты второго часа размещения транспортного средства плата за неиспользованный период времени… в автоматическом режиме возвращается на парковочный счет заявителя, — говорится в документе, — а при отсутствии парковочного счета на временный парковочный счет, созданный в автоматическом режиме на основе номера телефона заявителя».
Чтобы вывести средства с этого парковочного счета, необходимо по специальной форме направить заявление в Центр управления парковками — вместе с копией паспорта, документами, подтверждающими оплату, и согласием на обработку персональных данных.
Ранее в Смольном сообщили, что собираются внедрить поминутную оплату парковки с 1 сентября. Она будет действовать со второго часа, а для того, чтобы иметь возможность вернуть часть средств, конкретный час должен быть заранее оплачен. Подробнее об этом — читайте на «Фонтанке».