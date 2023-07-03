Чтобы не слишком удобно. В Петербурге вводят поминутную оплату парковки, но 100 рублей — вынь да положь



О том, что на петербургской платной парковке, наконец, восторжествовал основной принцип рыночной экономики, «Фонтанка» писала в конце прошлой недели. Речь о проекте постановления, которое меняет пару ключевых документов; по данным издания, он сейчас на рассмотрении в юридическом комитете Смольного, дальше по маршруту — только подпись губернатора.



Речь о том, что со второго часа парковки заработает поминутный расчет ее оплаты. То есть первый час — в любом случае целиком, а вот дальше — по потребностям. В проекте есть некрасивое с литературной точки зрения уточнение: «При условии оплаты одновременно с оплатой за первый час размещения транспортного средства на платной парковке либо при условии оплаты до окончания периода времени, за который была внесена плата». Но если вчитаться, то понятно, к чему это. Вы платите за 2 часа вперед сразу или сначала за час, а потом (до истечения этого часа) — еще за один. И так далее. И в этом случае, когда вы уезжаете досрочно, вам на счет возвращается неиспользованная часть суммы. То есть к началу часа, который вы в итоге не достоите на парковке, он должен быть уже оплачен, чтобы было из чего вам вернуть деньги.



Простая идея, но шли к ней долго. И даже в такой форме явно не удовлетворят всех автомобилистов, которые хотят платить поминутно уже с первого часа, не понимая, почему 20 минут им обходятся в 100 рублей, как и 59. Этот вопрос поднимали на одном из недавних совещаний рабочей группы в законодательном собрании. Профильный замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков объяснял, что в Петербурге присмотрелись к опыту других регионов, где платная зона уже есть.



Судя по его словам, проблема в большом количестве временных допусков на оплату: «65% пользователей платной парковки пользуются ей в течение часа. Как только мы даем возможность с первого часа поминутной оплаты — что происходит? 15 минут человек стоит бесплатно. Дальше у него, согласно нашему законодательству, есть 10 минут, чтобы с парковки уехать после оплаты. Он оплачивает 5 минут — и полчаса его машина занимает парковочное место… Следующий подъезжает и не находит парковочное место, потому что люди, которые встают на 5 минут за 10 рублей, условно говоря, занимают все парковочное пространство. Плюс там припаркованы льготники, жители, часть мест всегда занята. И у нас этот фонд, порядка 40% свободных мест на платной парковке, уйдет в эту категорию и у нас опять появится парковка вторым рядом».



Есть, конечно, второй вариант: поднять тарифы до такой величины, чтобы и пять минут парковки становились для автомобилистов проблемой. Но этот ящик Пандоры решили не открывать.

