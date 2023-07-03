Чтобы не слишком удобно. В Петербурге вводят поминутную оплату парковки, но 100 рублей — вынь да положь

Изменение, о необходимости которого так долго говорили автомобилисты, еще не свершилось, но близко к тому. Понятный принцип «сколько стоял на парковке, за столько и заплатил» готовы воплотить в жизнь. Но не целиком, нас слишком хорошо знают.
О том, что на петербургской платной парковке, наконец, восторжествовал основной принцип рыночной экономики, «Фонтанка» писала в конце прошлой недели. Речь о проекте постановления, которое меняет пару ключевых документов; по данным издания, он сейчас на рассмотрении в юридическом комитете Смольного, дальше по маршруту — только подпись губернатора.
Речь о том, что со второго часа парковки заработает поминутный расчет ее оплаты. То есть первый час — в любом случае целиком, а вот дальше — по потребностям. В проекте есть некрасивое с литературной точки зрения уточнение: «При условии оплаты одновременно с оплатой за первый час размещения транспортного средства на платной парковке либо при условии оплаты до окончания периода времени, за который была внесена плата». Но если вчитаться, то понятно, к чему это. Вы платите за 2 часа вперед сразу или сначала за час, а потом (до истечения этого часа) — еще за один. И так далее. И в этом случае, когда вы уезжаете досрочно, вам на счет возвращается неиспользованная часть суммы. То есть к началу часа, который вы в итоге не достоите на парковке, он должен быть уже оплачен, чтобы было из чего вам вернуть деньги.
Простая идея, но шли к ней долго. И даже в такой форме явно не удовлетворят всех автомобилистов, которые хотят платить поминутно уже с первого часа, не понимая, почему 20 минут им обходятся в 100 рублей, как и 59. Этот вопрос поднимали на одном из недавних совещаний рабочей группы в законодательном собрании. Профильный замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков объяснял, что в Петербурге присмотрелись к опыту других регионов, где платная зона уже есть.
Судя по его словам, проблема в большом количестве временных допусков на оплату: «65% пользователей платной парковки пользуются ей в течение часа. Как только мы даем возможность с первого часа поминутной оплаты — что происходит? 15 минут человек стоит бесплатно. Дальше у него, согласно нашему законодательству, есть 10 минут, чтобы с парковки уехать после оплаты. Он оплачивает 5 минут — и полчаса его машина занимает парковочное место… Следующий подъезжает и не находит парковочное место, потому что люди, которые встают на 5 минут за 10 рублей, условно говоря, занимают все парковочное пространство. Плюс там припаркованы льготники, жители, часть мест всегда занята. И у нас этот фонд, порядка 40% свободных мест на платной парковке, уйдет в эту категорию и у нас опять появится парковка вторым рядом».
Есть, конечно, второй вариант: поднять тарифы до такой величины, чтобы и пять минут парковки становились для автомобилистов проблемой. Но этот ящик Пандоры решили не открывать.
Второй момент — концептуальный. Власти, в общем, не скрывают, что их задача — сделать личный автомобиль не первым выбором; если прямо цитировать Ваньчкова — «стимулировать людей на то, чтобы перестать пользоваться автомобилем и пересесть на альтернативный транспорт». «Как только мы сейчас дадим возможность «поминутки» в первом часе, количество личного прибывающего транспорта увеличится, — говорит он. — И мы убьем саму идею платной парковки». Это к слову о возможности диалога: любые жалобы автовладельцев на неудобства и притеснения ждет ответ — «ну да, мы так и рассчитывали вообще-то».
Насчет того, что поминутка тем не менее буде введена, пусть и со второго часа, сомнений не было. О ней официально говорили еще в конце 2021 года, потом целились в март 2023, но до регулирования дошли только сейчас.
Однако это вопрос не только нормотворчества, но и технологии. Конкурс на модернизацию мобильного приложения и портала «Парковки Санкт-Петербурга» проводили в начале года. Прошло не гладко — с победителем, который скинул цену с 13,2 млн до 11,5 млн, контракт подписать не удалось; размещен протокол, согласно которому именно компания уклонилась от процедуры. Так что в итоге в начале марта договор Центр управления парковками уже по стартовой цене подписал с компанией «РуНетСофт», которая до этого работала со многими государственными ведомствами, включая смольнинские комитеты. Согласно последней редакции контракта, все работы надо было закончить уже к началу июня.
Речь в техзадании идет не только об оплате, но один из пунктов гласит: «При выполнении работ необходимо произвести модернизацию интерфейса и функционала мобильного приложения, который позволит изменить текущее ограничение минимально возможной длительности парковочной сессии с часовой на поминутную в конфигурации подсистемы».
Отдельный разговор, как это повлияет на доходы бюджета, пусть транспортный блок и настаивает, что это вторично, а его цель — разгрузить центр города. Достоверно посчитать заранее не получится, и заведомо сравнить с прошлым годом тоже: платная зона все время растет, два дня назад она заработала в Петроградском районе. Но очевидно, что 35% сверхчасовых пользователей начнут по умолчанию экономить.
Чтобы был понятен контекст: в 2022 году доходы бюджета от платной парковки составили 2,2 млрд рублей, но больше половины из этого — штрафы. Непосредственно оплата — это миллиард с лишним: 960 млн рублей почасовой оплаты и еще около 100 млн принесло предоставление различных парковочных разрешений. Уже в первом квартале 2023-го город заработал 466 млн и 24 млн соответственно. Такой набор темпа связан с тем, что различные части Центрального района в прошлом году включались в зону постепенно, а Адмиралтейский вошел в нее только с ноября. По итогам пяти месяцев текущего года только за пользование платными парковками горожане заплатили 845 млн. Полный часовой тариф для легковушки по-прежнему составляет 100 рублей.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»