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Глава комтранса Петербурга: В городе могут ввести поминутный тариф на платную парковку

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В Петербурге могут ввести поминутный тариф на платную парковку. Об этом 16 декабря в эфире телеканала 78 заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

«На сегодня принято решение, что с 1 декабря стоимость платной парковки составляет 100 рублей, других повышений на данный момент с нового года не планируется. Возможны другие решения по стоимости с переходом на поминутный тариф оплаты парковки. В Москве чем выше загруженность парковки, тем выше сумма, цены варьируются так. У нас же тариф часовой — если вам надо поставить автомобиль на 20 минут, вы всё равно заплатите за час, что не совсем справедливо, а введение поминутного тарифа решит эту проблему», — сказал Поляков.

Отметим, по данным «Фонтанки», такое решение потребует модернизации всей информационной системы, которую комитет по информатизации только недавно передал комтрансу. Это означает, что введение поминутного тарифа вряд ли состоится раньше осени следующего года.

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Комментарии (1)

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