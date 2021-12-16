Глава комтранса Петербурга: В городе могут ввести поминутный тариф на платную парковку

В Петербурге могут ввести поминутный тариф на платную парковку. Об этом 16 декабря в эфире телеканала 78 заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.



«На сегодня принято решение, что с 1 декабря стоимость платной парковки составляет 100 рублей, других повышений на данный момент с нового года не планируется. Возможны другие решения по стоимости с переходом на поминутный тариф оплаты парковки. В Москве чем выше загруженность парковки, тем выше сумма, цены варьируются так. У нас же тариф часовой — если вам надо поставить автомобиль на 20 минут, вы всё равно заплатите за час, что не совсем справедливо, а введение поминутного тарифа решит эту проблему», — сказал Поляков.

