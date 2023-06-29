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    Поминутка со второго часа. Смольный меняет формулу расчета для платной парковки в Петербурге

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    Комитет по транспорту Петербурга намерен внести изменения в формулу расчета для зоны платной парковки. Со второго часа введут поминутную оплату.

    Проект постановления опубликован 29 июня. «Плата при размещении транспортного средства на платной парковке с первой минуты второго часа осуществляется поминутно при условии оплаты одновременно с оплатой за первый час размещения транспортного средства на платной парковке либо при условии оплаты до окончания периода времени, за который была внесена плата», — говорится в нем.

    В методику расчета платы внесут изменение: нынешнюю формулу сохранят только для первого часа, а «с первой минуты второго часа» она будет дробной.

    Напомним, о введении поминутной оплаты парковки в Петербурге говорят давно, конкурс на развитие мобильного приложения и портала «Парковки Санкт-Петербурга» уже объявляли.

    Чиновники подробно объясняли, почему поминутку нельзя вводить с первого часа. Сейчас тариф за час парковки легкового автомобиля составляет 100 рублей.

    Напомним, с 1 июля зона платной парковки расширится, в нее войдет Петроградский район, за исключением Крестовского острова (его очередь, как и Василеостровского района, придет осенью).

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    Санкт-ПетербургСмольныйПлатная парковка
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