Поминутка со второго часа. Смольный меняет формулу расчета для платной парковки в Петербурге

Проект постановления опубликован 29 июня. «Плата при размещении транспортного средства на платной парковке с первой минуты второго часа осуществляется поминутно при условии оплаты одновременно с оплатой за первый час размещения транспортного средства на платной парковке либо при условии оплаты до окончания периода времени, за который была внесена плата», — говорится в нем.

Комитет по транспорту Петербурга намерен внести изменения в формулу расчета для зоны платной парковки. Со второго часа введут поминутную оплату.

В методику расчета платы внесут изменение: нынешнюю формулу сохранят только для первого часа, а «с первой минуты второго часа» она будет дробной.



Напомним, о введении поминутной оплаты парковки в Петербурге говорят давно, конкурс на развитие мобильного приложения и портала «Парковки Санкт-Петербурга» уже объявляли.