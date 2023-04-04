Что не так с поминуткой и можно ли «спасти» свою улицу. Чиновники рассказали о планах на платную парковку

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Очередное заседание рабочей группы прошло в ЗакСе за три месяца до запуска новой платной зоны в Петроградском районе (заявления начнут принимать с 1 мая). Было не так задорно, как на встречах комтранса с жителями, но тоже познавательно. Например, прозвучало, что уважающий себя человек в театр на общественном транспорте не поедет. «Фонтанка» рассказывает, что там все же говорили по делу.



Что из себя сейчас представляет платная парковка в Петербурге



Сейчас зона покрытия — это Центральный и Адмиралтейский районы. В Центральном районе в платной парковке 211 улиц и 16246 парковочных мест. В Адмиралтейском — 153 улицы и 11004 мест.



Местным жителям выдали 51 664 действующих парковочных разрешений, из них:



28,9 тысяч — выданы местным жителям;



17,3 тысячи — выданы многодетным семьям;



4 тысячи — выданы спецтранспорту;



1054 — выдано электромобилям;

«Фонтанка» рассказывала, что комтранс в очередной раз отчитался о положительном эффекте платной зоны. По словам чиновников, скорость машин в ней выросла за год на 6%, а число поездок на машинах сократилось почти на 60 тысяч в сутки. Радо и метро — в него «мигрировали» почти 80 тысяч пассажиров-потенциальных автомобилистов.



Интересно, что ускорение потока вообще-то не все воспринимают как благо. Ассоциация «Пошли-Поехали» посчитала, что ликвидация двухсторонней парковки действительно привела к увеличению скорости движения — что не соответствует запросам жителей на тихие и безопасные улочки.



Впрочем, сам же транспортный блок обычно любит сравнивать не с прошлым годом, так как здесь слишком заметен фактор недавнего карантина, а с допандемийным 2019-м. Как от этого может меняться статистика — на примере данных по ДТП в платной зоне показывала «Фонтанка».



Поминутная оплата — не с первого часа



«65% пользователей платной парковки пользуются ей в течение часа. Наша с вами задача, чтоб там все-таки оставались парковочные места свободные. Как только даем возможность поминутную оплату с первого часа, что происходит: 15 минут человек стоит бесплатно, дальше у него есть 10 минут по законодательству, чтобы уехать с парковки (именно такой интервал дается по истечении оплаченного времени — прим.). [То есть] оплачивает 5 минут — и полчаса машина занимает парковочное место», — рассказал зампредседателя комтранса Дмитрий Ваньчков. В итоге, констатировал он, следующий, кто приезжает, не находит свободного парковочного места. С учетом, что часть места занимают льготники и жители, свободный фонд, который в настоящее время составляет порядка 40% машиномест, уйдет. И в итоге опять появится парковка вторым рядом.



После заседания рабочей группы замглавы комитета пояснил, что речи об отказе от идеи не идет: «Я говорил, что «поминутка» обязательно будет введена, просто вопрос о введении ее с первого или со второго часа обсуждается. Сейчас идет модернизация информационных систем и оборудования. Плюс это требует изменения нормативной базы».



«Фонтанка» расcказывала, что центр управления парковками уже заказал работы по развитию информационной системы и приложения, чтобы в них появилась возможность поминутной оплаты. Запустить ее в марте, как оптимистично надеялись чиновники, не получилось.



«Поуличная» отмена платной парковки



Город не даст возможность жителям адресно общим решением исключать определенные улицы из зоны платной парковки. «Фонтанка» рассказывала о том, что вообще-то процедура приема предложений по адресному перечню платой зоны существует не первый год. В 2023-м активисты Адмиралтейского района решили использовать ее по максимуму, однако комтранс стоял на своем (пусть и давал противоречивые ответы): мы не можем исключить улицу, ведь тогда мы не сможем выдать ее жителям льготные разрешения резидентов, а это, простите, дискриминация.



Буквально на днях эта коллизия пропала: «Рассматривается вопрос о предоставлении права на оформление парковочного разрешения жителям улиц, не включенных в адресный перечень платных парковок Петербурга», — сообщил все тот же комитет. А 4 апреля появился проект специального постановления, где меняется процедура.



Так что формальной отговорки у комтранса теперь, похоже, не осталось. Но остался концептуальный подход, который не позволяет освобождать от платной зоны отдельные улицы. «Это создаст для жителей дополнительную проблему, потому что если на их улице не будет введена платная парковка, соответственно, она останется бесплатной, и все транспортные потоки переметнутся туда, — объяснил «Фонтанке» Ваньчков. — Представляете, это на общей карте будет белое пятно. Соответственно, выбирая, где припарковать машину забесплатно, выбор будет в пользу улицы, на которой парковка бесплатная. И люди столкнутся с еще большими проблемами».



Примеры и правда есть. Жители дома на Лафонской, чья улица формально не улица, а значит на ней и не может быть платной парковки, знают об этом не понаслышке. Видимо, именно для таких случаев, на практике, и расписан новый порядок получения льготных разрешений (если ваша улица не внесена в список региональных дорог, но вы проживаете в одном из районов с платной парковкой). А не для тех, кто хочет исключить свою улицу; заявки будут удовлетворять, судя по всему, только на расширение адресного перечня (как его уже расширяют прямо сейчас).



По этой же логике не будет введена бесплатная парковка у медицинских учреждений — чтобы автовладельцы, которые приезжают и паркуются по соседству, не имели мотивации встать у больницы или поликлиники.



Что с разрешениями



Разрешения резидентов (то есть местных жителей) на почти бесплатную парковку по-прежнему распространяются на весь район. Есть изменение, в том же проекте постановления от 4 апреля написано: «В отношении многодетной семьи, имеющей в составе четырех и более детей, в реестр вносятся две записи о парковочном разрешении многодетной семьи на два транспортных средства, зарегистрированных на одного из членов многодетной семьи».



Есть более сложные случаи. Зачастую бывает так: проживает льготник, инвалид или многодетная семья, но автомобиль оформлен на другое лицо, и житель платной зоны не может получить парковочное разрешение. Что делать в таких ситуациях, депутаты также поинтересовались у чиновников. Вариант один: собственник автомобиля регистрируется в квартире и обращается от своего лица с просьбой выдать парковочное разрешение. Автомобиль не обязательно должен быть зарегистрирован на собственнике жилья, но этот человек должен быть зарегистрирован в жилплощади.

Что касается разрешений на лизинговые автомобили: чиновники согласились, что этот вопрос необходимо проработать и подумать над внесением соответствующих изменений в законодательство.



Новые зоны

В Петроградском районе прием заявлений от жителей на прием парковочных разрешений стартует уже с 1 мая, сама зона заработает там с 21 июля (кроме Крестовского острова). Район уже вовсю готовят, обставляют паркоматами и наносят разметку.

На Васильевском острове зона платной парковки запустится с 1 ноября и будет распространяться только до Наличной улицы. «Только в старой части, там, где это действительной необходимо. Там, где мы видим запаркованность, видим парковку вторым рядом», — объяснил Ваньчков. Ранее местные жители и депутаты просили освободить от платной зоны кварталы гавани, где нет исторической застройки и дороги не загружены.



Закрытие дворов

«Фонтанка» писала на примере Центрального района, что открытые дворы становятся для автомобилистов альтернативой платной парковке, машины там занимают каждый квадратный метр. Установить шлагбаум или тем более ворота — это нетривиальная с точки зрения согласования процедура, особенно на историческом фасаде. Депутаты и эксперты также подняли этот вопрос, но Ваньчков лишь пояснил, что «кое-какие подвижки есть, кое-какие дворы закрыты», и добавил, что вопрос лучше задать профильным коллегам: комитетам имущественных отношений, комитету по градостроительству и жилкому.



Чиновник согласен, что это вопрос нормативного регулирования, чтобы процедура была понятной и простой. Впрочем, конкретно обсудить тему, как раз с приглашением профильных комитетов, планируется на следующем заседании рабочей группы, которое предварительно намечено на май.





Ирина Корбат, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»