Выход — рубль. Смольный собирает предложения по исключению улиц из платной парковки, но исключать не будет

Комитет по транспорту объявил ежегодный «месячник заявок» по зоне платной парковки. В очередь тут же выстроились жители Адмиралтейского района, уже охваченного паркоматами, и двух перспективных. Их ждет интересное открытие.



Формально процедура называется «сбор предложений о включении частей автомобильных дорог… и исключении частей автомобильных дорог из Адресного перечня платных парковок в Санкт‑Петербурге». Раньше к этой истории не было приковано столько внимания, Центральный район давно смирился со своей судьбой. Но с 1 ноября синяя разметка докатилась до Адмиралтейского района, активисты которого устроили интересную жизнь чиновникам и депутатам. Именно после их протестов транспортные власти вынуждены были изменить подход к льготным разрешениям местных жителей (дают возможность парковаться всего за 1 800 рублей в год): теперь они действуют не в границах муниципального округа, где проживает резидент, а на территории всего района. Этого компромисса местным жителям не хватило. Они настаивают, что у администрации вообще нет права ставить знаки платной парковки, которые еще не начали действовать, если верить изменениям в ПДД (им на это отвечают, что если новый формат знаков включен в ГОСТ, то их уже необходимо слушаться).



Теперь же активисты творчески подошли к идее организованно донести до Смольного пожелания горожан насчет адресов для платной зоны (другой-то возможности не будет: по словам комтранса, «проведение общественных слушаний при разработке адресного перечня не предусмотрено»). В своей районной группе они мало того что сообщают о сборе предложений комитетом по транспорту, до которого не каждый и доберется, а еще и предлагают дублировать письма по всей властной вертикали — от губернатора до муниципалитета.



Сам перечень улиц под исключение из платной зоны (и под включение, что важно) тоже собран, он разбит по округам. При ближайшем рассмотрении понятны принцип и шаблон: «Считаю, что введение платной парковки может быть целесообразно только на нескольких основных магистралях района, тогда как на других это нецелесообразно и ведет к большому количеству негативных последствий». А дальше пара адресов, чтобы их сделать «платными» (например, Декабристов и Лермонтовский в МО «Коломна» или Исаакиевская и Театральная площади в «Адмиралтейском округе»), и десятки — чтобы, наоборот, их исключить. Идея в том, чтобы максимальное количество пользователей этот шаблон подписали и отправили в комитет.



Аналогичные истории — в группах Василеостровского и Петроградского районов. Напомним, они до конца года должны в два этапа войти в платную зону, аппаратуру уже закупают. В случае с Васильевским упирают на МО «Гавань», где почти нет исторической застройки, «количество личного припаркованного автотранспорта западнее Смоленского православного кладбища сравнительно невелико», а «большая часть улиц неширокие». На Петроградке идут по пути коллег из Адмиралтейского района: огромный список на исключение из платной зоны по каждому округу и парочка адресов — на включение.



Учитывая размах, это скорее походит на очередную попытку по факту нивелировать платную парковку, сохранив ее лишь на перегруженных магистралях, ведь любое точечное решение ведет к тяжелым последствиям. «Фонтанка» рассказывала, как выглядит вблизи голливудская сказка об улице, которая в платном море сумела остаться бесплатной: местные жители там могут припарковаться по праздникам, дворы и все, что их напоминает, забито посторонними машинами, которые скрываются от часового тарифа в 100 рублей.

