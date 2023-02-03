Выход — рубль. Смольный собирает предложения по исключению улиц из платной парковки, но исключать не будет

Комитет по транспорту объявил ежегодный «месячник заявок» по зоне платной парковки. В очередь тут же выстроились жители Адмиралтейского района, уже охваченного паркоматами, и двух перспективных. Их ждет интересное открытие.
Формально процедура называется «сбор предложений о включении частей автомобильных дорог… и исключении частей автомобильных дорог из Адресного перечня платных парковок в Санкт‑Петербурге». Раньше к этой истории не было приковано столько внимания, Центральный район давно смирился со своей судьбой. Но с 1 ноября синяя разметка докатилась до Адмиралтейского района, активисты которого устроили интересную жизнь чиновникам и депутатам. Именно после их протестов транспортные власти вынуждены были изменить подход к льготным разрешениям местных жителей (дают возможность парковаться всего за 1 800 рублей в год): теперь они действуют не в границах муниципального округа, где проживает резидент, а на территории всего района. Этого компромисса местным жителям не хватило. Они настаивают, что у администрации вообще нет права ставить знаки платной парковки, которые еще не начали действовать, если верить изменениям в ПДД (им на это отвечают, что если новый формат знаков включен в ГОСТ, то их уже необходимо слушаться).
Теперь же активисты творчески подошли к идее организованно донести до Смольного пожелания горожан насчет адресов для платной зоны (другой-то возможности не будет: по словам комтранса, «проведение общественных слушаний при разработке адресного перечня не предусмотрено»). В своей районной группе они мало того что сообщают о сборе предложений комитетом по транспорту, до которого не каждый и доберется, а еще и предлагают дублировать письма по всей властной вертикали — от губернатора до муниципалитета.
Сам перечень улиц под исключение из платной зоны (и под включение, что важно) тоже собран, он разбит по округам. При ближайшем рассмотрении понятны принцип и шаблон: «Считаю, что введение платной парковки может быть целесообразно только на нескольких основных магистралях района, тогда как на других это нецелесообразно и ведет к большому количеству негативных последствий». А дальше пара адресов, чтобы их сделать «платными» (например, Декабристов и Лермонтовский в МО «Коломна» или Исаакиевская и Театральная площади в «Адмиралтейском округе»), и десятки — чтобы, наоборот, их исключить. Идея в том, чтобы максимальное количество пользователей этот шаблон подписали и отправили в комитет.
Аналогичные истории — в группах Василеостровского и Петроградского районов. Напомним, они до конца года должны в два этапа войти в платную зону, аппаратуру уже закупают. В случае с Васильевским упирают на МО «Гавань», где почти нет исторической застройки, «количество личного припаркованного автотранспорта западнее Смоленского православного кладбища сравнительно невелико», а «большая часть улиц неширокие». На Петроградке идут по пути коллег из Адмиралтейского района: огромный список на исключение из платной зоны по каждому округу и парочка адресов — на включение.
Учитывая размах, это скорее походит на очередную попытку по факту нивелировать платную парковку, сохранив ее лишь на перегруженных магистралях, ведь любое точечное решение ведет к тяжелым последствиям. «Фонтанка» рассказывала, как выглядит вблизи голливудская сказка об улице, которая в платном море сумела остаться бесплатной: местные жители там могут припарковаться по праздникам, дворы и все, что их напоминает, забито посторонними машинами, которые скрываются от часового тарифа в 100 рублей.
Жители обсуждают это. Обсуждают и то, что комтранс вместо знака платной парковки просто повесит знак «Остановка запрещена». Но судя по позиции администрации, все это досужие разговоры, никто ничего исключать не собирается (как бы ни назывался сбор предложений). И одна из причин — как раз то самое разрешение местного жителя на почти бесплатную парковку, за расширение которого так бились в Адмиралтейском районе.
Оцените красоту композиции, пусть она и нарушается несколько официальными формулировками. По данным «Фонтанки», жительница Петербурга решила заранее узнать: а что вообще происходит со статусом резидента у человека, если его улица вылетает из платного перечня. В январе пришел ответ из комитета: «Жители зоны платной парковки имеют право оформления парковочного разрешения жителя, в случае если автомобильная дорога расположена в границах зоны платной парковки вне зависимости от включения либо исключения автомобильной дороги из адресного перечня». Это важно, ведь жителям «бесплатных» домов точно так же надо ездить по району в поликлиники и магазины, а также оставлять машину в соседних кварталах, если вокруг их малой родины все запарковано. Вот комитет и пишет: мы никого не ущемляем в правах, и даже живя на «бесплатной» улице, вы являетесь резидентом своего района.
В феврале уже другому человеку пришел ответ на схожую тематику. Сначала там долго перечислялось, почему платная парковка никуда из Петербурга не уйдет, а в конце стояло: «Право на получение парковочного разрешения жителя… распространяется исключительно на лиц, имеющих права на жилые помещения в многоквартирных домах, расположенных вблизи автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, включенных в адресный перечень. Отсутствие автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в адресном перечне в границах соответствующей парковочной зоны повлечет невозможность получения парковочного разрешения жителя». На немой вопрос читателей отвечаем: да, подписывал ответы один и тот же начальник одного и того же отдела.
«Фонтанка» уточнила в комтрансе: ориентироваться надо на второе издание, исправленное (это формулировка корреспондента, если что)? Основной тезис: для резидентского статуса улица действительно должна обязательно быть в адресном перечне платных парковок, хотя там и могут стоять «нули» (то есть указано ноль платных машиномест, как и сейчас происходит в некоторых частях Адмиралтейского района). Но каков вывод? Он простой: никто не может никаких улиц исключать, ведь это означало бы отобрать у местного жителя резидентское разрешение, а на такую дискриминацию Смольный пойти не может.
Логично? Еще бы не логично. И это относится не только к уже устоявшейся платной зоне. В ответе комитета по транспорту горожанам говорится: «Исключение из адресного перечня отдельных участков автомобильных дорог, расположенных в границах Петроградского и Василеостровского районов Санкт-Петербурга, является невозможным, поскольку приведет к нарушению прав жителей данной парковочной зоны на получение парковочного разрешения». Ранее список будущих платных улиц в этих двух районах уже публиковался Смольным.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»