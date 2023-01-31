Началось. Для паркоматов Петроградского района ищут подрядчиков

Петербургский центр управления парковками закупает паркоматы для всех муниципальных округов Петроградского района. Платная зона должна здесь появиться уже в 2023 году.



Судя по сайту госзакупок, все четыре аукциона объявлены в конце января, итоги должны подвести на следующей неделе. Стартовая стоимость контрактов следующая: 26,9 млн рублей для МО «Чкаловское», 37,9 млн — для МО «Аптекарский остров», 30 млн — для МО «Посадский» и МО «Кронверкское», 31,6 млн — МО «Введенский» и МО «Петровский». Срок поставки товара, монтажа, пусконаладки и интеграции товара — до 21 июня.

