Началось. Для паркоматов Петроградского района ищут подрядчиков

Петербургский центр управления парковками закупает паркоматы для всех муниципальных округов Петроградского района. Платная зона должна здесь появиться уже в 2023 году.
Судя по сайту госзакупок, все четыре аукциона объявлены в конце января, итоги должны подвести на следующей неделе. Стартовая стоимость контрактов следующая: 26,9 млн рублей для МО «Чкаловское», 37,9 млн — для МО «Аптекарский остров», 30 млн — для МО «Посадский» и МО «Кронверкское», 31,6 млн — МО «Введенский» и МО «Петровский». Срок поставки товара, монтажа, пусконаладки и интеграции товара — до 21 июня.
Напомним, с 1 июля 2023 года в зону платной парковки должен войти Петроградский район (за исключением Крестовского острова), а с 1 октября — Василеостровский район с Крестовским островом. Адреса Смольный указывал в более ранних постановлениях.
В прошлом году платная зона окончательно распространилась на Центральный и Адмиралтейский районы. После многочисленных претензий администрация изменила подход к разрешениям местных жителей на льготную парковку: теперь они действуют в границах всего района, а не только конкретного муниципального округа, в котором проживает резидент.