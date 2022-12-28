Активисты Адмиралтейского района пишут заявления в прокуратуру. Они считают, что знаки и разметка платной парковки вне закона до весны

Активисты Адмиралтейского района Санкт-Петербурга направили заявления в городскую прокуратуру. Они считают, что знаки платной парковки «с монетками» и синяя разметка на данный момент вообще ничего из себя не представляют.
Как рассказали общественники «Фонтанке» 28 декабря, заявления составлены по каждому из этих пунктов. Первое касается знака 6.4 «Парковка (парковочное место)», на котором буква «P» с изображением под ним таблички 8.8 (монетки с номиналом 10,15,20). Они содержатся в ГОСТ «Технические средства организации дорожного движения». Упоминание о них есть и в постановлении правительства от 6 октября 2022 года, которое вносит изменения в ПДД и дополняет их, в частности, такой фразой: «Изображение на знаке символа таблички 8.8 «Платные услуги» указывает на организацию парковки (парковочного места) на платной основе». Проблема в том, что это постановление вступает в силу только с 1 марта 2023 года.
Аналогичные тезисы они излагают по поводу синей разметки: то же самое постановление, которое начнет действовать с марта, устанавливает: «Разметка синего цвета обозначает, что зона парковки используется на платной основе». Тот факт, что и знак, и разметка есть в действующих ГОСТ, ничего, по мнению активистов, не меняет, так как водителю не вменяется в обязанности знать все стандарты. В связи с этим прокуратуру просят проверить законность обозначения платной парковки. А кроме того, определить — насколько законно фиксировать административное правонарушение на основании невыполнения требований этих знаков и этой разметки.
«Фонтанка» направила запрос в центр управления парковками относительно его позиции по поводу легитимности синей разметки и знаков 6.4 с табличкой 8.8. Там также сослались на ГОСТ. «Номера знаков, их наименования и изображения приведены в таблицах А.1 — А.8 Приложения А Стандарта. В таблице А.6 приведены информационные знаки, в том числе знак 6.4 «Парковка (парковочное место)». При этом согласно ГОСТ в правой нижней части знака 6.4 допускается указывать платность парковки по аналогии со знаком 8.8 и предназначение парковки (парковочного места/мест) по аналогии со знаком 8.17, — подчеркнули в ЦУП. — С момента введения действия Стандарта с 01.04.2020 допускается применение на улично-дорожной сети дорожных знаков, утвержденных настоящим Стандартом».
Напомним, ранее активисты Адмиралтейского района высказали целый перечень претензий к организации платной парковки в их районе с 1 ноября 2022 года. Среди прочего, их не устраивало, что разрешение местного жителя на льготную парковку действует только в пределах муниципального округа его проживания. На прошлой неделе после серии встреч с горожанами Смольный согласился расширить с нового года границы этих разрешений на весь район.