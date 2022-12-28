Активисты Адмиралтейского района пишут заявления в прокуратуру. Они считают, что знаки и разметка платной парковки вне закона до весны

Активисты Адмиралтейского района Санкт-Петербурга направили заявления в городскую прокуратуру. Они считают, что знаки платной парковки «с монетками» и синяя разметка на данный момент вообще ничего из себя не представляют.



Как рассказали общественники «Фонтанке» 28 декабря, заявления составлены по каждому из этих пунктов. Первое касается знака 6.4 «Парковка (парковочное место)», на котором буква «P» с изображением под ним таблички 8.8 (монетки с номиналом 10,15,20). Они содержатся в ГОСТ «Технические средства организации дорожного движения». Упоминание о них есть и в постановлении правительства от 6 октября 2022 года, которое вносит изменения в ПДД и дополняет их, в частности, такой фразой: «Изображение на знаке символа таблички 8.8 «Платные услуги» указывает на организацию парковки (парковочного места) на платной основе». Проблема в том, что это постановление вступает в силу только с 1 марта 2023 года.

