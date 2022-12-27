Бывает и так. Петербуржцы в центре города призывают платную парковку, но живут «в промзоне»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Прямо в центре Петербурга в минутах ходьбы от Смольного есть улица, которая не улица. На ней встретились все парковочные проблемы города, но возможность докричаться до правительства из окна, как выясняется, не помогает.



Жители дома на Лафонской оценили на собственном опыте, что это такое — социализм на отдельно взятой улице посреди бурного капиталистического моря. Пока все пространство вокруг захватывала платная парковка, их дом защищало некое заклинание (а на деле — проблемы с кадастрированием). В итоге практика показывает: если выпало у Смольного родиться, лучше не выделяться из общей картины, иначе к дому можно и не протолкнуться.



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Лафонская улица — это еще недавно улица Пролетарской Диктатуры, переименовали ее при Полтавченко. От Таврического переулка и дальше в сторону Смольной набережной она тянется вдоль Орловской и больше напоминает внутриквартальный проезд в ЖК «Смольный парк», но таковым не является. Покупателям дорогих квартир в самом статусном месте города, может, и хотелось бы жить обособленно, но заезжают сюда и паркуются здесь все, кто хотят. С недавних пор желающих стало больше.



Даниил переехал сюда лет шесть назад. По его словам, проблемы с парковкой здесь были всегда, однако немного ситуацию регулировали знаки «Остановка запрещена» по правой стороне, если двигаться к набережной. «Работали эвакуаторы, о чем знаки и предупреждают, так что проехать можно было даже зимой, — говорит он. — Но в последний год я эвакуаторов не вижу, она [улица] запаркована в два ряда, не разъехаться. Когда спрашиваем у ГИБДД, которая работает на площади, они говорят — это теперь не к нам, это к комитету по транспорту».



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Комтранс и правда полтора года назад принял полномочия по администрированию нарушений в зонах действия знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» с установленной дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Однако когда жители решили уточнить у чиновников, где их администраторский пыл, то заглянули в бездну. «Указанная в обращении территория не входит в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, — сообщили в комтрансе. — По данному участку дороги отсутствует проект организации дорожного движения, что не позволяет осуществлять администрирование дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена». Что в таком случае означают эти знаки, которые стоят здесь много лет, яснее не стало, зато стало ясно, что ГИБДД разбиралась и без проекта организации движения.



Лафонская улица Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Лафонская улица Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Лафонская улица Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Лафонская улица Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Лафонская улица Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Лафонская улица Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Лафонская улица Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Лафонская улица Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Лафонская улица Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Но и это уже была не главная проблема. Жильцы выяснили, что их улица — не улица, и решили уточнить, а где же они обитают. «Фонтанка» неоднократно описывала ситуации, когда фактически построенные дороги в Петербурге годами не вносят в 300-е постановление правительства, где содержится общий реестр. Речь не только о хрестоматийных участках Комендантского, Богатырского или Ленинского проспектов; из последнего наиболее яркое — это улица Челюскина, которая проглотила 3 автобуса за пару дней снегопада, потому что комблаг не видит в ней объект уборки, а подрядчик строительной компании не справился.



Насчет Лафонской и Орловской улиц комитет имущественных отношений вроде бы обнадежил: да нет, вот они обе в «трехсотке», но тут же оговорился — о границах этих улиц спрашивайте у комитета по благоустройству. Этого делать не пришлось, вскоре пришла информация от комтранса. Лафонская от Ярославской улицы и Смольного проспекта до Таврического переулка — вполне себе дорога регионального значения, все с ней нормально. А вот дальше расположены два земельных участка с разрешенным видом использования «для размещения складских помещений» и «для размещения складских объектов».



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Здесь-то жители начали понимать, почему во время недавних снегопадов уборку, как они думали, городской улицы организовывать пришлось самим — дорожники на склады не заезжают. «Ну, а что делать, — говорит Даниил. — Наняли технику, временно перегородили, убирали тракторами и самосвалами. Причем убирали для паркующихся, чтобы они хоть вставали нормально. Потому что из-за сугробов они ставили машины как попало, и здесь вообще было не разъехаться».



Поняв, что каждый раз так не получится, жители решили попроситься в платную парковку, написали несколько обращений. «Проблема в том, что вокруг платная парковка, в том числе на параллельном участке Орловской улицы, но ее состояние такое, что все приезжающие пытаются залезать во дворы или — кто успел — припарковаться на нашем бесплатном участке Лафонской улицы. А желающих много, все, кто к Смольному приезжают, в банк, в суды».



Орловская улица Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Орловская улица Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Орловская улица Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Транспортный блок и районные власти регулярно сообщают, что к ним обращаются то одни, то другие жители с просьбой включить их адреса в зону платной парковки. Это звучало несколько надуманно, особенно на фоне массового возмущения в Адмиралтейском районе, которое заставило чиновников идти на еще вчера неприемлемые уступки. Но вот и правда желающие: предъяви их публике во плоти, снизойди до просьбы, перережь ленточку, подними престиж платной зоны — профит.



Но не так это работает даже в двух шагах от Смольного. Парковка может быть только на региональных дорогах общего пользования, а для того, чтобы она здесь появилась, «складские» участки надо снять с кадастрового учета. Так что с позитивными примерами придется подождать.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»