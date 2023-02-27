А снижение-то откуда? Как платная парковка повлияла на аварийность в центральных районах Петербурга

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отчитываясь об успехах платной парковки, чиновники говорят о, казалось бы, очевидных вещах: меньше пробок, меньше стоят вторым рядом, быстрее едут скорые, число ДТП падает. Это тот безусловный арсенал, который всегда есть под рукой у администрации. Оказывается, даже с этим можно поспорить.



О снижении аварийности с появлением паркоматов транспортный блок Смольного говорил в эфире неоднократно — к примеру, профильный замглавы комтранса Дмитрий Ваньчков. Имеется в виду именно Центральный район, по которому уже есть более или менее репрезентативная выборка и в котором платная зона расширялась несколько лет. Услышав такое и не имея возможности уточнить формулу, телезритель либо примет к сведению, либо пойдет проверять. Благо есть где — статистика дорожно-транспортных происшествий от ГИБДД публикуется. Опытный пользователь новостной информации от чиновников даже вспомнит понятие «аналогичный период прошлого года», ведь именно так обычно принято отслеживать любой прогресс или деградацию — не ноябрь по сравнению с октябрем, а этот ноябрь по сравнению с прошлым.

О ресурсе, где отображаются показатели безопасности дорожного движения, неоднократно рассказывало само МВД, добавляя туда все новые разделы и функции. «Пользователь может получить информацию о количестве дорожно-транспортных происшествий для отдельного субъекта Российской Федерации, района муниципального образования в соответствии с выбранным показателем, а также получить детализированную информацию о конкретном ДТП, — говорится в релизах. — Предоставляемые сведения могут оказаться полезными и использоваться федеральными органами исполнительной власти, региональными властями, органами местного самоуправления, а также представителями общественных организаций и объединений, экспертного сообщества и гражданами, заинтересованными в решении проблем в области безопасности дорожного движения». Чтобы понять, насколько релевантны эти данные, можно сравнить с официальными цифрами Смольного. В частности, по Петербургу в целом за 2022 год сайт показывает 4 179 ДТП, 4 770 раненых и 140 погибших. В проекте отраслевой госпрограммы города значатся 4 220 ДТП, 4 816 пострадавших и 139 погибших. При учете определенной погрешности можно сказать, что сайт показывает близкие к смольнинским цифры.

Перепроверить информацию через сайт ГИБДД «Фонтанке» посоветовали активисты Адмиралтейского района, которые сражаются за более избирательный подход к введению платной зоны. Что можно сказать: так улучшений не просматривается. Центральный район Петербурга полностью вошел в платную зону с прошлого сентября, берем соответствующий интервал. Сайт ГИБДД показывает, что в период «сентябрь 2021 — январь 2022» здесь было зарегистрировано 133 ДТП со 144 ранеными и тремя погибшими; год спустя, с введением платной парковки, за те же пять месяцев набралось 147 происшествий, в них пострадали 164 человека и погибли трое.



Адмиралтейский район окрасился синей разметкой с ноября, в случае с ним можно брать в расчет только три месяца. В ноябре 2021 — январе 2022 здесь в 38 ДТП пострадал 41 человек, один погиб; заря платной эры через год подарила району 43 ДТП с 45 ранеными и одним погибшим. Не радикальный рост, и ясно, что плюс-минус 5 происшествий за квартал — это не показательная тенденция, но это точно не улучшение, о котором нам рассказывали.



По данным «Фонтанки», когда транспортный блок говорит о 25-процентном уменьшении числа ДТП, он тоже руководствуется некими выкладками ГИБДД. В частности, похожая цифра фигурировала во внутреннем отчете за первый квартал 2022 года, но это все-такие совсем давно, комтранс-то называл ее уже в начале декабря.



Другой важный посыл, который идет из недр Смольного, — сравнивать с 2019 годом. Это в целом главный статистический тренд ковидной эпохи: чиновники исходят из того, что в последний раз мы нормально жили до начала пандемии, а с марта 2020 года все процессы схлопнулись, и сейчас мы все еще расхлебываем последствия. Например, в этой парадигме оценивают пассажиропоток общественного транспорта. Ну хорошо, давайте с 2019-м.



Центральный район в сентябре 2019 — январе 2020 видел 187 ДТП с 204 ранеными и 5 погибшими. Через год, посреди ковида,— 144 происшествия (158 раненых, 6 погибших); то есть надо было рассадить всех по домам, чтобы получить пресловутое почти 25-процентное снижение. А в следующие два года за тот же период, как уже говорилось выше, — 133 и 147 ДТП соответственно. Да, конечно, 147 происшествий после введения платной зоны — это сильно ниже 187 «доковидных». Но именно после появления платной парковки показатель впервые вырос — до этого он только снижался год от года в течение 5 лет. Возможно, дело и правда в том, что карантин разжал зубы и люди выехали на улицы. Но тогда странно приписывать платной парковке заслугу снижения числа ДТП, которое превращается в рост, стоит людям просто сесть за руль, верно?

В Адмиралтейском районе в доковидный период «ноябрь 2019 — январь 2020» зафиксировали 79 ДТП с 90 ранеными и двумя погибшими. На рубеже 2020–2021-го — 57 происшествий (62 раненых, один погибший). В последний год без платной парковки — 38 ДТП, а после ее появления — 43. И снова гораздо лучше, чем в 2019-м, но первый рост за несколько лет. Это не байка из склепа в духе «платная парковка убивает», это вопрос: так что же все-таки снижает аварийность — ковид или паркоматы?



Центральный район так себе смотрится на фоне других, куда парковка не заглянула. Фрунзенский в сентябре-январе 2021–2022 насчитал 106 ДТП, а через год — 72, и без всякой платной зоны; Пушкинский снизился с 90 до 86; Выборгский — с 222 до 208; Красногвардейский — со 138 до 134, Приморский — со 164 до 141. И так далее. Хоть какую-то печальную компанию Центральному району составляет Василеостровский (рост с 55 до 59), который сам готовится принимать паркоматы.



Так и тянет все же сделать вывод о проклятии синей разметки, но выборка не позволяет: с Адмиралтейским все несколько иначе. Он тоже стал одним из районов, которые, согласно данным сайта ГИБДД, показали рост ДТП в ноябре-январе (к прошлому году), то есть аккурат с момента запуска там платной парковки. Но кроме него увеличивали аварийность тот же Васильевский остров, Невский район, Выборгский, Красногвардейский. Московский и Приморский не двигались. А Фрунзенский снижался, как и Колпинский, Калининский, Красносельский. Так что здесь хотя бы разноголосица.



Помимо общей статистики ДТП сайт ГИБДД позволяет выделять неприятности с пешеходами — и в конечном итоге именно о таких происшествиях говорят чиновники в свете платной парковки. 5 месяцев Центрального района (сентябрь-январь) в 2019–2020 годах принесли 88 таких ДТП, 3 человека погибли, 91 пострадал. В ковид статистика снизилась, и год назад зафиксировали 47 происшествий (50 пострадавших, 2 погибших), однако «платный» период сентября-января 2022–2023 года принес 63 ДТП с пешеходами (68 раненых, 2 погибших).

В Адмиралтейском идентичная картина. В ноябре-январе здесь стабильно снижалась аварийность с пешеходами на фоне ковида. В минувшие три месяца она впервые выросла, хотя осталась значительно ниже 2019 года.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

