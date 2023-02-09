В Петербурге на дорогах погибло почти 140 человек за год

В 2022 году в Петербурге произошло 4 220 ДТП, в которых погибли 139 человек и получили травмы 4 816. В целом аварий стало меньше, чем за год до этого (в 2021-м было почти 5 тысяч)



Цифры есть в проекте отраслевой госпрограммы Петербурга, опубликованном 9 февраля на сайте Смольного. «Количество ДТП с участием детей в 2022 году сократилось на 19,2 % (370), — говорится там. — Число получивших ранение детей снизилось на 22,3 % (380). Зарегистрирована гибель в результате ДТП трех несовершеннолетних (+50%)».

При этом 1 514 происшествий в 2022 году связаны с наездами на пешеходов, в них погибли 68 человек. При этом гибель 41 пешехода произошла по причине нарушения ими правил дорожного движения, утверждает программа. В качестве целевого ориентира на 2026 год чиновники установили так называемый «показатель социального риска»: он составляет не более 3,7 погибших на 100 тыс. населения (в прошлом году он составил 2,6 на 100 тысяч).