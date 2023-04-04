Центр и Петроградка. В Петербурге добавляют несколько улиц в перечень платных парковок

Комитет по транспорту Петербурга готовится изменить перечень адресов под платную парковку. На некоторых улицах поменяют требования, некоторые — просто добавят.



Часть документа относится к районам, где платная зона уже работает: в список добавляют Парфёновскую улицу от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы. Бородинскую улицу от Фонтанки до Загородного проспекта сохраняют в схеме лишь нечетной стороной.



Остальное имеет отношение уже к Петроградскому району, где платная зона запустится с июля. В частности, увеличивается часть Большого проспекта П.С., которая станет платной: теперь к ней добавят участки от Введенской улицы до Каменноостровского проспекта (нечетная сторона) и от Малой Невы до Введенской (тоже нечетная). В действующем варианте есть только участок от улицы Ленина и дальше до Карповки.

