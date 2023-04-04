Центр и Петроградка. В Петербурге добавляют несколько улиц в перечень платных парковок

Комитет по транспорту Петербурга готовится изменить перечень адресов под платную парковку. На некоторых улицах поменяют требования, некоторые — просто добавят.
Часть документа относится к районам, где платная зона уже работает: в список добавляют Парфёновскую улицу от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы. Бородинскую улицу от Фонтанки до Загородного проспекта сохраняют в схеме лишь нечетной стороной.
Остальное имеет отношение уже к Петроградскому району, где платная зона запустится с июля. В частности, увеличивается часть Большого проспекта П.С., которая станет платной: теперь к ней добавят участки от Введенской улицы до Каменноостровского проспекта (нечетная сторона) и от Малой Невы до Введенской (тоже нечетная). В действующем варианте есть только участок от улицы Ленина и дальше до Карповки.
Точно так же расширяют платную зону на Большой Пушкарской улице. Сейчас в адресном перечне ее часть от Введенской до Каменноостровского. Теперь планируют добавить участок от Съезжинской до Воскова. Кроме того, включают часть Введенской от Большой Пушкарской до Кронверкского проспекта (четная сторона), Пионерскую улицу на участке от Новоладожской улицы до набережной Адмирала Лазарева (четная сторона).
Напомним, для Петроградского района сформированы три парковочные зоны. В двух платная парковка должна заработать с 1 июля. В третьей — с 1 ноября, это Крестовский остров, тогда же платная парковка начнет действовать в Василеостровском районе.