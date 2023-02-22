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    140 улиц Петроградского района начинают готовить к платной парковке. Посмотрите на адреса

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    Два аукциона на расширение зоны платной парковки в Петербурге объявлены 21–22 февраля. В них вписаны 140 улиц Петроградского района, которые надо обставить знаками к 1 июля.

    Первый аукцион объявлен накануне, его максимальная стоимость — 34 млн рублей. Речь идет об установке знаков и других технических средств организации дорожного движения на 58 улицах, список ниже.

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    Второй объявили 22 февраля — на 38,2 млн и на 82 улицы.

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    Судя по адресам, в контракты вписывают две из трех парковочных зон, которые ранее Смольный прописал для Петроградского района. В них платная парковка должна заработать с 1 июля. В третьей, которая относится к Крестовскому острову, — с 1 ноября, одновременно с Василеостровским районом. Для Петроградского района уже закупают паркоматы.

    Напомним, за 2021–2022 годы платная зона распространилась на весь Центральный и Адмиралтейский районы. Под давлением активистов власти изменили подход к разрешениям местных жителей на льготную парковку, распространив их действие на территорию всего района, а не только муниципального округа проживания. Тем не менее местные жители, как в уже охваченных платной зоной районах, так и в тех, что только готовятся, уже отправляют заявки на исключение конкретных улиц из списка, хотя Смольный утверждает, что такая процедура не предусмотрена.

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