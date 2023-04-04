Минус 60 тысяч машин. Смольный рассказал, что автомобилисты быстрее и реже едут в зоне платной парковки

В зоне платной парковки, по данным петербургского комитета по транспорту, скорость движения на дорогах выросла за год в среднем на 6 %. Одновременно здесь стало больше пассажиров метро.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете 4 апреля, средняя скорость в платной зоне по будним дням с 8 до 20 часов (когда работает тариф) в феврале 2023 года составила 22,35 км/ч. Этот рост заметно больше, чем в целом по центральным районам, включая Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный районы, — здесь он составил 2 % год к году. В спальных (Выборгский, Калининский, Кировский, Красногвардейский, Московский, Невский, Приморский и Фрунзенский) скорость за год увеличилась на 1,6 %. В так называемой курортной зоне (Колпинский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный, Петродворцовый и Пушкинский) уменьшилась примерно на те же 1,6 %.



Максимальный рост скорости движения (10,6 %) зафиксирован в платной зоне, введенной с 1 июля 2022 года. Напомним, тогда парковка заработала на 56 улицах Центрального района в 4 муниципальных округах: «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская» и «Владимирский округ».

Помимо других эффектов, комитет отмечает, что перегруженность дорог в Центральном районе по будням снизилась на 8 с лишним процентов. Период вечернего часа пик сократился на 40 минут.

При этом одновременно вырос среднесуточный пассажиропоток на станциях метро. Он в целом увеличился в рабочие дни на 13 % (неизвестно, какова здесь часть объективного восстановления после пандемии), и треть всего роста как раз замечена на станциях, которые расположены в платной зоне. «Смещение пассажиропотока» с машин на метро, по данным комитета, составляет 78 тысяч поездок в сутки, число поездок на машинах в платной зоне, наоборот, сократилось на 55,6 тысяч.

