Поминутная оплата и редактирование парковки доберутся до Петербурга. Осталось найти подрядчика

Победитель конкурса на развитие мобильного приложения и портала «Парковки Санкт-Петербурга» уклонился от подписания контракта. Тем не менее техзадание обещает автовладельцам приятное.

Протокол признания участника уклонившимся опубликован накануне. Перед этим в аукционе со стартовой ценой в 13,2 млн рублей боролись шесть участников, выиграл тот, что предложил стоимость в 11,5 млн. Однако контракт он так и не подписал. Обычно в таких случаях предлагается занять его место участнику, который занял второе место. Все протоколы обезличены, и в ЦУП отказались называть претендентов до подписания контракта.



Само техзадание на развитие подсистем «Мобильное приложение» и «Портал "Парковки Санкт-Петербурга"» включает несколько важных новелл. В частности, должна появиться возможность для пользователя «запускать парковочную сессию с возможностью настройки ее длительности с шагом, равным одной минуте». Это означает, что по умолчанию в интерфейсе приложения должен предлагаться все-таки час парковки, но с возможностью выбрать более короткий период (не менее 30 минут) или более длинный (не более чем на 96 часов) — с шагом настройки в одну минуту. Минимум и максимум сможет менять администратор системы.



Кроме того, в рамках одной парковочной сессии должна быть предусмотрена возможность скорректировать на выбор один из параметров: либо парковочную зону и номер автомобиля, либо время окончания парковки. «Если пользователь изменит один из параметров, возможность редактирования такой (измененной) парковочной сессии должна быть недоступна», — говорится в ТЗ. Соответственно, если автомобилист досрочно уехал, ему остается только вариант с зоной и номерами. Произвести редакцию можно после того, как машина уехала, но только в рамках того же дня, до 23:59.