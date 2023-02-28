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    Поминутная оплата и редактирование парковки доберутся до Петербурга. Осталось найти подрядчика

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    Победитель конкурса на развитие мобильного приложения и портала «Парковки Санкт-Петербурга» уклонился от подписания контракта. Тем не менее техзадание обещает автовладельцам приятное.

    Протокол признания участника уклонившимся опубликован накануне. Перед этим в аукционе со стартовой ценой в 13,2 млн рублей боролись шесть участников, выиграл тот, что предложил стоимость в 11,5 млн. Однако контракт он так и не подписал. Обычно в таких случаях предлагается занять его место участнику, который занял второе место. Все протоколы обезличены, и в ЦУП отказались называть претендентов до подписания контракта.

    Само техзадание на развитие подсистем «Мобильное приложение» и «Портал "Парковки Санкт-Петербурга"» включает несколько важных новелл. В частности, должна появиться возможность для пользователя «запускать парковочную сессию с возможностью настройки ее длительности с шагом, равным одной минуте». Это означает, что по умолчанию в интерфейсе приложения должен предлагаться все-таки час парковки, но с возможностью выбрать более короткий период (не менее 30 минут) или более длинный (не более чем на 96 часов) — с шагом настройки в одну минуту. Минимум и максимум сможет менять администратор системы.

    Кроме того, в рамках одной парковочной сессии должна быть предусмотрена возможность скорректировать на выбор один из параметров: либо парковочную зону и номер автомобиля, либо время окончания парковки. «Если пользователь изменит один из параметров, возможность редактирования такой (измененной) парковочной сессии должна быть недоступна», — говорится в ТЗ. Соответственно, если автомобилист досрочно уехал, ему остается только вариант с зоной и номерами. Произвести редакцию можно после того, как машина уехала, но только в рамках того же дня, до 23:59.

    В случае с изменением времени речь только об увеличении срока — если вы застоялись больше запланированного. «В случае изменения зоны и/или ГРЗ ТС в завершенной парковке таким образом, что новая стоимость парковочной сессии оказалась меньше первоначальной, излишне потраченные средства должны возвращаться на парковочный счет пользователя», — пишет заказчик. В целом приложение будет рассчитывать стоимость и отображать ее водителю.

    Последний этап доработки подсистем должен быть закончен к июню.

    Ранее в Смольном заявляли, что поминутная оплата парковки может появиться с марта. Сейчас автовладельцы платят за час, стоимость составляет 100 рублей, если нет льготных разрешений.

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