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    В Смольном рассказали о «поминутке» и введении динамического тарифа на платную парковку

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    В Петербурге с высокой долей вероятности уже с 1 сентября введут поминутную оплату парковки, начиная со второго часа. Об этом 24 августа рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Кирилл Поляков.

    По его словам, все нормативные акты готовы, мобильное приложение тоже готово к этому обновлению. «Фонтанка» подробно рассказывала о механике поминутной оплаты и о том, почему ее категорически не хотят запускать с первого часа парковки.

    Кроме того, Поляков ответил на вопрос о том, не собираются ли в городе установить динамический тариф на парковку по московскому образцу, при котором стоимость зависит от загрузки конкретной парковочной зоны.

    По словам чиновника, в Петербурге прямо сейчас этот вопрос на повестке не стоит: у нас не так много улиц, где загрузка приближается к 100% и где необходимо перераспределять поток машин.

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    ПарковкаПоминуткаДинамический тариф
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