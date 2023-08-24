В Смольном рассказали о «поминутке» и введении динамического тарифа на платную парковку

В Петербурге с высокой долей вероятности уже с 1 сентября введут поминутную оплату парковки, начиная со второго часа. Об этом 24 августа рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Кирилл Поляков.



По его словам, все нормативные акты готовы, мобильное приложение тоже готово к этому обновлению. «Фонтанка» подробно рассказывала о механике поминутной оплаты и о том, почему ее категорически не хотят запускать с первого часа парковки.

Кроме того, Поляков ответил на вопрос о том, не собираются ли в городе установить динамический тариф на парковку по московскому образцу, при котором стоимость зависит от загрузки конкретной парковочной зоны.