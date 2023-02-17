«Производитель отказал в обслуживании». «Цифровой» вице-губернатор назвал причины сбоя в онлайн-системах Петербурга

Причиной сбоя в онлайн-системах Петербурга стало устаревшее оборудование, которое вовремя не успели заменить из-за отказа производителя в обслуживании. Об этом 16 февраля сообщил вице-губернатор Станислав Казарин на губернаторской прямой линии.



«1 февраля был технический сбой в центре обработки данных. У нас очень заслуженная там система хранения 2015 года выпуска. К сожалению, в прошлом году производитель этой системы отказал в техническом обслуживании по понятным причинам», — пояснил он. По словам вице-губернатора, закупить запасные части тоже не удалось. «Недобросовестный поставщик отказался после победы в конкурсе заключать государственный контракт. Мы эти запчасти не приобрели», — добавил он.