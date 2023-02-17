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    «Производитель отказал в обслуживании». «Цифровой» вице-губернатор назвал причины сбоя в онлайн-системах Петербурга

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    Причиной сбоя в онлайн-системах Петербурга стало устаревшее оборудование, которое вовремя не успели заменить из-за отказа производителя в обслуживании. Об этом 16 февраля сообщил вице-губернатор Станислав Казарин на губернаторской прямой линии.

    «1 февраля был технический сбой в центре обработки данных. У нас очень заслуженная там система хранения 2015 года выпуска. К сожалению, в прошлом году производитель этой системы отказал в техническом обслуживании по понятным причинам», — пояснил он. По словам вице-губернатора, закупить запасные части тоже не удалось. «Недобросовестный поставщик отказался после победы в конкурсе заключать государственный контракт. Мы эти запчасти не приобрели», — добавил он.

    В начале февраля были зафиксированы сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки в центре Петербурга, и перестали работать другие городские цифровые сервисы. Не зайти было на сайт «Здоровье петербуржца» («Горздрав»), портал для электронных обращений, портал «Наш Санкт-Петербург». «Яндекс» не показывал движение общественного транспорта в Петербурге. Бюджетные организации потеряли доступ к своей бухгалтерии. В городской администрации подтвердили сбой — он произошёл на одной из систем хранения данных Распределенного регионального центра обработки данных (РРЦОД).

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