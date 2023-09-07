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    Платные парковки в Петербурге все еще «лежат». Сообщение о том, что система снова заработала, оказалось поспешным

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    Сообщение петербургского центра управления парковками о том, что технический сбой преодолен и за сессию снова можно заплатить, опередило события. Система все еще «лежит».

    Сообщение о том, что все починили, удалено из канала ЦУП. Собеседник в транспортном блоке подтвердил, что проблемы продолжаются, оплата невозможна.

    Напомним, сбои наблюдаются последние два дня, утром 7 сентября они снова начались. В комитете по информатизации и связи Петербурга проблемы объяснили техническими работами. Вскоре появилась информация, что ситуация исправлена, однако на данный момент это не так.

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