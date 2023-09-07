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    Парковку в Петербурге снова можно оплатить. Парконы начнут следить через полчаса

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    В Петербурге восстановили работу платного парковочного пространства после утреннего сбоя. Водителям дали фору на оплату сессий.

    «Обращаем внимание, что автомобили парковочной инспекции вновь выйдут на маршруты ровно через полчаса после восстановления системы — в 12:54», — сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», добавив, что у водителей есть время, чтобы оплатить парковку или уехать.

    Сбой в работе системы оплаты парковки в Петербурге утром 7 сентября продлился около двух часов. Около часа она не работала и накануне. В комитете по информатизации и связи Петербурга проблемы объяснили техническими работами для перехода на современные отечественные разработки. Сегодня ведутся дополнительные регулировки, и городские порталы могут не работать короткое время.

    У «Городского центра управления парковками» есть «горячая линия». Звонки принимаются по номеру: 417–50–00.

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