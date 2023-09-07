В оплате парковок — сбой. Парконы приостановили фиксацию

В Петербурге утром 7 сентября наблюдаются технические сбои при оплате стоянки автомобилей в зоне платной парковки. Парконы на время неполадок приостановили фиксацию, сообщает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
«Причины сбоя выясняются. Как только система заработает, мы сразу же вас проинформируем», — отмечается в сообщении.
О сбое рассказывают и читатели «Фонтанки». «Не работает сайт парковок, номер техподдержки, и оплата через Сбер не проходит», — жаловался читатель Максим.
Сбой в системе произошёл и вчера, проблемы с оплатой парковочной сессии продлились около часа.
В 2022 году петербуржцы проигнорировали около 70 тысяч штрафов в зоне платной парковки. При этом доходы бюджета за счет пользования платными парковками в 2022 году составили 959 млн рублей (плюс около 100 млн — за счет предоставления различных парковочных разрешений). В 2024 году горожане, как ожидается, оплатят парковку на 3,4 млрд рублей (речь идет о почасовой оплате).