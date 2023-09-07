    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-з

    771мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.84eur105.08

    В оплате парковок — сбой. Парконы приостановили фиксацию

    2580
    30 комментариев

    В Петербурге утром 7 сентября наблюдаются технические сбои при оплате стоянки автомобилей в зоне платной парковки. Парконы на время неполадок приостановили фиксацию, сообщает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

    «Причины сбоя выясняются. Как только система заработает, мы сразу же вас проинформируем», — отмечается в сообщении.

    О сбое рассказывают и читатели «Фонтанки». «Не работает сайт парковок, номер техподдержки, и оплата через Сбер не проходит», — жаловался читатель Максим.

    Сбой в системе произошёл и вчера, проблемы с оплатой парковочной сессии продлились около часа.

    В 2022 году петербуржцы проигнорировали около 70 тысяч штрафов в зоне платной парковки. При этом доходы бюджета за счет пользования платными парковками в 2022 году составили 959 млн рублей (плюс около 100 млн — за счет предоставления различных парковочных разрешений). В 2024 году горожане, как ожидается, оплатят парковку на 3,4 млрд рублей (речь идет о почасовой оплате).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПарковкаОплата парковкиТехнический сбойПлатные парковки
    ЛАЙК4
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 30

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close