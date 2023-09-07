В оплате парковок — сбой. Парконы приостановили фиксацию

В Петербурге утром 7 сентября наблюдаются технические сбои при оплате стоянки автомобилей в зоне платной парковки. Парконы на время неполадок приостановили фиксацию, сообщает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».



«Причины сбоя выясняются. Как только система заработает, мы сразу же вас проинформируем», — отмечается в сообщении.



О сбое рассказывают и читатели «Фонтанки». «Не работает сайт парковок, номер техподдержки, и оплата через Сбер не проходит», — жаловался читатель Максим.

Сбой в системе произошёл и вчера, проблемы с оплатой парковочной сессии продлились около часа.