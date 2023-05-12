В Петербурге за прошлый год проигнорировали 70 тысяч штрафов за неоплату парковки

За 2022 год петербуржцы не оплатили 69 607 выставленных им штрафов за неоплату парковки на общую сумму 208 млн рублей. В году текущем дисциплина выросла на порядки.
Цифры содержатся в ответе комитета по транспорту на запрос депутата законодательного собрания Александра Шишлова, их опубликовал 12 мая телеграм-канал петербургского «Яблока». Согласно ему, всего в 2022 году вынесли почти 420 тысяч штрафов на 1,26 млрд рублей.
Для сравнения: в первом квартале 2023 года выписали 129 тысяч штрафов на 386 млн рублей, из них не оплачены только 748 — на 2,2 млн.
При этом доходы бюджета за счет пользования платными парковками в 2022 году составили 959 млн рублей (плюс около 100 млн — за счет предоставления различных парковочных разрешений), а только за первый квартал 2023-го — 466 млн (плюс 24 млн рублей). Это связано с расширением самой платной зоны, которое продолжалось в течение 2022-го года и лишь с ноября затронуло Адмиралтейский район.
С 1 июля платная зона должна распространиться на Петроградский район (за исключением Крестовского острова), а осенью — на Василеостровский (и Крестовский остров).