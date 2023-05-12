    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    5 м/с, зап

    769мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd75.88eur82.89

    В Петербурге за прошлый год проигнорировали 70 тысяч штрафов за неоплату парковки

    5035
    21 комментарий

    За 2022 год петербуржцы не оплатили 69 607 выставленных им штрафов за неоплату парковки на общую сумму 208 млн рублей. В году текущем дисциплина выросла на порядки.

    Цифры содержатся в ответе комитета по транспорту на запрос депутата законодательного собрания Александра Шишлова, их опубликовал 12 мая телеграм-канал петербургского «Яблока». Согласно ему, всего в 2022 году вынесли почти 420 тысяч штрафов на 1,26 млрд рублей.

    Для сравнения: в первом квартале 2023 года выписали 129 тысяч штрафов на 386 млн рублей, из них не оплачены только 748 — на 2,2 млн.

    При этом доходы бюджета за счет пользования платными парковками в 2022 году составили 959 млн рублей (плюс около 100 млн — за счет предоставления различных парковочных разрешений), а только за первый квартал 2023-го — 466 млн (плюс 24 млн рублей). Это связано с расширением самой платной зоны, которое продолжалось в течение 2022-го года и лишь с ноября затронуло Адмиралтейский район.

    С 1 июля платная зона должна распространиться на Петроградский район (за исключением Крестовского острова), а осенью — на Василеостровский (и Крестовский остров).

    Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, как комтранс администрирует и сколько собирает штрафов за другое нарушение — парковка под запрещающим знаком. С мая комитет начал эвакуировать машины также и из платной зоны — если они стоят без номеров.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close