«В рамках обеспечения производства по делу». Комтранс объяснил, на основании чего эвакуирует машины без номеров

Комитет по транспорту пояснил свою логику в отношении эвакуации «безномерных» автомобилей из зоны платной парковки. Раньше на это так не смотрели.
Как рассказал «Фонтанке» зампредседателя комитета Алексей Гончаров, с 4 мая машины перемещают на специализированную стоянку «в рамках обеспечения производства по делу о нарушении, предусмотренном статьей 37–2 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях». В ней говорится о занятии парковочного места на платной парковке без оплаты, штраф за такое — 3 тысячи рублей.
При этом, как известно, сам по себе автомобиль без номера не является признаком нарушения, такие поправки в КоАП в свое время не прошли. Одновременно без идентификации машины невозможно утверждать, что водитель не оплатил парковку. На эти аргументы в комитете отвечают, что нахождение без номеров противоречит правилам пользования платной парковкой. Изъятие автомобиля проводят в рамках меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении.
Спор о том, по какой процедуре можно эвакуировать машины без номеров, идет не первый год. Обсуждались изменения в КоАП, которые бы сделали саму анонимность машины нарушением. Кроме того, рассматривался московский опыт, где автомобили эвакуируют с привлечением антитеррористической комиссии, а также казанский, где на них ставят блокираторы.
В итоге, насколько можно судить, никакого дополнительного правового регулирования не потребовалось, комитет упаковал эвакуацию в обеспечение производства по делу о возможной неоплате парковки. C 4 мая начали эвакуацию. Вероятно, на это повлиял рост числа нарушений по мере расширения самой платной парковки: за 3 месяца во время обходов выявлено 10 тысяч машин без номеров.