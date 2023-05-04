«В рамках обеспечения производства по делу». Комтранс объяснил, на основании чего эвакуирует машины без номеров

Комитет по транспорту пояснил свою логику в отношении эвакуации «безномерных» автомобилей из зоны платной парковки. Раньше на это так не смотрели.

Как рассказал «Фонтанке» зампредседателя комитета Алексей Гончаров, с 4 мая машины перемещают на специализированную стоянку «в рамках обеспечения производства по делу о нарушении, предусмотренном статьей 37–2 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях». В ней говорится о занятии парковочного места на платной парковке без оплаты, штраф за такое — 3 тысячи рублей.