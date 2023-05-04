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    Из зоны платной парковки в Петербурге начали увозить на штрафстоянки машины без номеров

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    С 4 мая в Петербурге начали эвакуировать на штрафстоянку машины без номеров из зоны платной парковки. Занимается этим комитет по транспорту.

    О том, что первые эвакуированные уже появились, 4 мая рассказал комтранс. Именно его инспекторы выявляют нарушителей и вызывают подрядчиков для транспортировки машин на штрафстоянку. Для того, чтобы получить ее обратно, надо будет обратиться в комитет по адресу: 8-я Советская ул., д. 31/27 (график работы: понедельник — четверг с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 17:00). После этого можно будет забрать автомобиль с конкретной штрафстоянки по адресу: Старообрядческая ул., д. 2, к. 1 (график: понедельник — пятница с 9:00 до 17:00). Сам штраф за нарушение составляет 3 тысячи рублей.

    «Фонтанка» писала, что комтранс анонсирует эту меру воздействия на нарушителей. При этом он подчеркивал, что платить за саму эвакуацию и хранение машины не придется. Ранее комитет запустил пешие патрули по зоне платной парковки, которые снимают с номеров посторонние предметы, однако до сих пор было неизвестно, как быть с номерами, снятыми вовсе.

    При этом комитет уже почти 2 года администрирует нарушения, связанные с парковкой под запрещающими знаками, в том числе — вызывает эвакуатор. О том, как это устроено и можно ли оспорить в комитете штраф, — читайте в материалах «Фонтанки».

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