Из зоны платной парковки в Петербурге начали увозить на штрафстоянки машины без номеров

С 4 мая в Петербурге начали эвакуировать на штрафстоянку машины без номеров из зоны платной парковки. Занимается этим комитет по транспорту.



О том, что первые эвакуированные уже появились, 4 мая рассказал комтранс. Именно его инспекторы выявляют нарушителей и вызывают подрядчиков для транспортировки машин на штрафстоянку. Для того, чтобы получить ее обратно, надо будет обратиться в комитет по адресу: 8-я Советская ул., д. 31/27 (график работы: понедельник — четверг с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 17:00). После этого можно будет забрать автомобиль с конкретной штрафстоянки по адресу: Старообрядческая ул., д. 2, к. 1 (график: понедельник — пятница с 9:00 до 17:00). Сам штраф за нарушение составляет 3 тысячи рублей.