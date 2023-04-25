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    Автомобили без номеров начнут эвакуировать из зоны платной парковки уже весной

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    Власти Петербурга разработали механизм борьбы с нарушителями, которые снимают номера со своих автомобилей и не оплачивают парковку в платной зоне. Машины будут эвакуировать.

    Информацию о планах начать эту работу до лета «Фонтанке» 25 апреля подтвердили в комтрансе. Бюрократическую сторону дела, впрочем, не раскрыли, пообещав, что горожан обязательно проинформируют. Известно лишь, что это будет не московская модель, где неопознанные автомобили эвакуируют через привлечение антитеррористической комиссии.

    Напомним, с момента введения зоны платной парковки в Петербурге водители начали закрывать номера машин, чтобы не платить и при этом не получить штраф, так как мобильный комплекс видеофиксации не может опознать автомобиль. Для борьбы с такими нарушителями был создан пеший отдел центра управления парковками, в котором 9 человек: они патрулируют улицы и убирают лишнее с регистрационных номеров машин. За март, к примеру, таким образом выловили более 6 тысяч нарушителей. За два месяца — более 10 тысяч.

    Однако открытым оставался вопрос, что делать со снятыми номерами. Обсуждался московский опыт с привлечением антитеррористической комиссии и казанский — с установкой блокираторов на колеса. Обсуждались и изменения в КоАП, которые сделают само отсутствие номеров административным нарушением.

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