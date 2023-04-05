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    Более 6000 парковочных «зайцев» за месяц отловили в Петербурге пешие инспекторы

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    16 комментариев

    В марте на платных парковках Петербурга «сдеанонили» более шести тысяч автомобилей без номеров или с закрытыми номерами. Заодно инспекторы проверяли состояние дорожных знаков и паркоматов.

    Пешие инспекторы, патрулирующие зоны платных парковок в Петербурге, за минувший месяц очистили от посторонних предметов 2 547 автомобильных номеров, сообщает 5 апреля пресс-служба городского комитета по транспорту. Еще 3 794 автомобиля оказались вовсе без номеров. По всем безномерным информацию передали в ГИБДД. Также инспекторы с 16 по 31 марта проверили 1 648 машин, припаркованных на местах для инвалидов, и 222 из них не были автомобилями инвалидов. О них тоже сообщили в ГИБДД — нарушителей ждет штраф в 5 000 рублей.

    Парковочная «пехота» начала работать в зонах платных парковок Адмиралтейского и Центрального районов с 1 февраля этого года. Инспекторы осматривают улицы ежедневно с 8:00 до 20:00. Всего за два месяца выявили более 10 тысяч нарушителей с закрытыми номерами или вовсе без них. Еще с 1 667 водителями просто побеседовали — разъяснять правила парковки или помогать при оплате тоже входит в обязанности инспекторов. Помимо этого были выявлены недостатки в 189 дорожных знаках и 312 паркоматах.

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    Комментарии 16

    Егор Т05 Апр 2023 в 20:18
    подозреваю, для большинства здесь, для кого 100 руб за час парковки не деньги, покупают подорожник со скидочкой, чтобы в метро скроить 5 рублей с поездки))
    +1−0
    Гость05 Апр 2023 в 19:50
    а если им морду набить то всего хулиганка 500 р
    +0−0
    Егор Т05 Апр 2023 в 19:33
    должна быть поминутная оплата с первой же минуты стоянки, иначе это плата за воздух и двойная перепродажа одного и того же места. если я приехал выпить кофе на 20 минут, почему я вместо 5 минут должен платить за час?
    +0−0
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