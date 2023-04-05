Более 6000 парковочных «зайцев» за месяц отловили в Петербурге пешие инспекторы

В марте на платных парковках Петербурга «сдеанонили» более шести тысяч автомобилей без номеров или с закрытыми номерами. Заодно инспекторы проверяли состояние дорожных знаков и паркоматов.



Пешие инспекторы, патрулирующие зоны платных парковок в Петербурге, за минувший месяц очистили от посторонних предметов 2 547 автомобильных номеров, сообщает 5 апреля пресс-служба городского комитета по транспорту. Еще 3 794 автомобиля оказались вовсе без номеров. По всем безномерным информацию передали в ГИБДД. Также инспекторы с 16 по 31 марта проверили 1 648 машин, припаркованных на местах для инвалидов, и 222 из них не были автомобилями инвалидов. О них тоже сообщили в ГИБДД — нарушителей ждет штраф в 5 000 рублей.