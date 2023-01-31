Открывайте автомобильные номера, за вами пришли. В Петербурге появится парковочная пехота

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Комитет по транспорту выпускает в рейд пешие отряды, которые будут патрулировать зону платной парковки и «деанонить» нарушителей. Полномочий для этого, как выясняется, всегда хватало, но вопросы остаются. Как стало известно «Фонтанке», уже с февраля автовладельцы, которые закрывают номера в зоне платной парковки, получат реальный шанс на штраф. С первого же дня месяца начнется патрулирование улиц, для чего в центре управления парковками создается специальный отдел: в нем будут работать пешие инспекторы. Вообще у них широкий круг задач, не всегда связанный именно с автовладельцами. Например, общий осмотр зоны платной парковки; проверка дорожных знаков и информационных табличек — хватает ли их, не утащили ли их, не заляпали ли грязью; фотофиксация проблем с разметкой — а они есть, синяя краска стирается и сходит вместе со снегом, как любая другая.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





И все же самое интригующее: «убирать с номеров посторонние предметы и обеспечивать возможность фиксации нарушений с помощью средств автоматической фотофиксации». Раньше транспортный блок настаивал, что полномочий таких у инспекторов не было. На вопрос издания — откуда они взялись, в комтрансе подтвердили создание специального отдела и ответили: «Законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» не предусмотрен прямой запрет на выполнение данных действий, в то же время они полностью укладываются в полномочия по выявлению и пресечению административных правонарушений. Зона платной парковки расширяется, требуется усиливать контроль за ее надлежащей эксплуатацией. Кроме того, наблюдается рост подобных правонарушений, поэтому принято решение о выделении отдельного направления работы по этому вопросу». На первом этапе в летучий отряд наберут 9 человек, потом штат расширят.



«Фонтанка» подробно рассказывала, что еще в 2015 году, когда скромно открылась пилотная зона в Центральном районе Петербурга, с автомобилей на улице Чехова вокруг 78-го отдела полиции моментально послетали номера. Впрочем, вскоре вернулись, как только стала очевидна штрафная немощь администраторов — наказывать автомобилистов за неоплату они не могли еще несколько лет. С весны 2020 года, после нетривиальной законодательной композиции, Смольный получил возможность выставлять штрафы неплательщикам, и аномалия с номерами повторилась.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Центр управления парковками тогда еще находился в ведении КРТИ, и глава комитета Андрей Левакин несколько фаталистически отмечал: «Все же зависит от воспитания человека. По сути, всегда будут люди, которые стремятся нарушать закон». Этот подход можно было понять: на тот момент чиновники считали, что полномочий у сотрудников ЦУП в этом смысле нет: ни снять бумажку, ни убрать заборчик, которым для себя парковочное место забронировал кто-то «элитный».

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 2021 году платная зона начала стремительно расширяться, парковки вместе с профильным центром передали комтрансу, как и полномочия по администрированию штрафов. Изменилась и риторика. Дмитрий Ваньчков (раньше глава ЦУП, а теперь — зампредседателя комитета) все чаще говорил о московском опыте, где неопознанные машины формально признают угрозой и эвакуируют через решение антитеррористической комиссии. Но масштаб проблемы все еще не был очевиден, и чиновник оптимистично замечал: «Нам, не поверите, погода помогает: бывает, залепил номер, ветер подул, дождик прошел — и листик отвалился».





В прошлом году платная зона заняла весь Центральный и Адмиралтейский районы, и стало понятно — погода не помогает.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





К флешмобу с закрытыми номерами стали повально присоединяться служебные машины и мобильные кофейни, автомобили жилкомсервисов и киногрупп во время съемок. Чиновники решили не отрываться от народа. Из последнего — сразу два свидетельства об экономных водителях ведомственных машин с номерами НВВ.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: https://www.fontanka.ru/2022/09/06/71633345/ Поделиться Поделиться





В одном из них, кстати, листочек с номера Hyundai у «Невской ратуши» снял активист Ярослав Костров — то есть сделал то самое, на что у инспекторов, как нам говорили раньше, полномочий нет. Но штраф ни один активист не выпишет — можно через «Фонтанку» обратить внимание комитета на интересный факт и добиться обещания «проанализировать материалы» и в индивидуальном порядке попенять водителю. Но само по себе закрытие номера — не повод для штрафа, и чтобы наказать шофера, надо все равно доказать, что он скрытно стоял в платной зоне больше 15 минут, отпущенных на транзакцию.





Судя по ответу комтранса, так будет и теперь: прилипшая бумажка не станет нарушением, КоАП в этом отношении не меняли. Задача именно в том, чтобы открыть номер и дать возможность передвижным комплексам видеофиксации «Дозор», которые и сейчас курсируют по платной зоне, дважды «щелкнуть» неплательщика за пределами тех 15 минут, что даются автомобилисту на оплату. После этого — обычный штраф в 3 тысячи.



Вопросов к будущим рейдам возникает немало. Главный — что делать с машинами, у которых номер не закрыт бумажкой или листиком, а отсутствует, потому что владелец унес его с собой в офис. «Комитетом прорабатываются законные варианты борьбы с данным видом нарушений», — расплывчато ответили в Смольном. То есть опять — антитеррор, блокираторы или изменение в КоАП, которое автоматически сделает анонимность машины поводом для штрафа.



Второй касается практики общения с автомобилистами. Хорошо, если «деанонимзация» машины происходит в отсутствие хозяина. Но каковы действия инспектора, если водитель, например, 40 минут стоит и курит у машины, телом закрывая номер (такое фотографы «Фонтанки» тоже встречали). Попросить его подвинуться? И даже если там бумажка — что помешает человеку достать из кармана вторую, снова закрепить и остаться инкогнито? В такие игры можно играть весь день — с теми же автомобильным кофейнями, где всегда рядом бариста-бармен; но про них комтранс говорит, что подобные машины вполне можно наказывать по статье 44 городского закона об административных правонарушениях — «Реализация товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговой деятельности...», в том числе с эвакуацией согласно ст. 27.10 КоАП РФ.

Ну и не стоит забывать, что инспекторы и сейчас иногда оказываются жертвами агрессии со стороны водителей: всем памятен случай на Гончарной улице, где нелегальный таксист просто скрылся от штрафа, задев машиной сотрудника комитета, чтобы, впрочем, приехать к уголовному делу и принудительному лечению.



Комитет по транспорту СПб

В комтрансе подчеркнули, что нападение на инспектора — это уголовно наказуемое деяние, они не будут трогать машину или причинять вред чужому имуществу.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»