Нарушитель парковки в центре Петербурга пытался сбить на машине сотрудника комитета по транспорту, выписывавшего ему штраф

Как стало известно «Фонтанке» 17 августа, накануне около половины четвертого дня в полицию обратился 47-летний специалист отдела по центральным районам управления по выявлению административных правонарушений комтранса. По предварительной информации, он сообщил, что около 10:30 утра у дома 5 по Гончарной улице во время оформления протокола о нарушении парковки на него совершил наезд белый «Хендэ Солярис».



Полицейские были ориентированы на поиск нарушителя.



В комитете по транспорту «Фонтанке» подтвердили инцидент и рассказали, что в результате наезда инспектор получил легкие телесные повреждения и сотрясение мозга. Его увезли на скорой в Мариинскую больницу, сейчас он уже дома. Там также подтвердили факт написания заявления в полицию.

