FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
73.39р86.51р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
9
Печать

Нарушитель парковки в центре Петербурга пытался сбить на машине сотрудника комитета по транспорту, выписывавшего ему штраф

На Гончарной улице водитель «Хендэ» сбил на машине сотрудника комитета по транспорту Петербурга, оформлявшего нарушение парковки

Очистка улиц в Петербурге от нарушителей парковки оказалась небезопасной для сотрудников комитета по транспорту.

Как стало известно «Фонтанке» 17 августа, накануне около половины четвертого дня в полицию обратился 47-летний специалист отдела по центральным районам управления по выявлению административных правонарушений комтранса. По предварительной информации, он сообщил, что около 10:30 утра у дома 5 по Гончарной улице во время оформления протокола о нарушении парковки на него совершил наезд белый «Хендэ Солярис».

Полицейские были ориентированы на поиск нарушителя.

В комитете по транспорту «Фонтанке» подтвердили инцидент и рассказали, что в результате наезда инспектор получил легкие телесные повреждения и сотрясение мозга. Его увезли на скорой в Мариинскую больницу, сейчас он уже дома. Там также подтвердили факт написания заявления в полицию.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

266203758
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь..

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Вадим Линин
Это может и по ст318 УК пройти... Если по ч2, то и до 10 лет может выйти...
А13579
Ставлю на чёрное.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний