Платную парковку в Петербурге начинают отгораживать «для себя». Полномочий убрать заборчик у ЦУП нет

Читатели «Фонтанки» обратили внимание на то, что машиноместа в зоне платной парковки в центре Петербурга начали отгораживать для особо важных машин. Забронировать за собой конкретное место никакое разрешение не позволяет.
Фото из Чебоксарского переулка «Фонтанке» 6 сентября прислали читатели. Изображение они сопроводили следующим повествованием: рядом находится офис СОГАЗ, и с включением переулка в платную зону работа у парковщиков здесь должна была закончиться — в границах синей разметки никакого конкретного места зарезервировать нельзя даже с льготным разрешением. Видимо, реальность оказалась сильнее правил.
«Фонтанка» обратилась в Центр управления парковками, чьи сотрудники фиксируют нарушения в платной зоне для выставления штрафов. Выяснилось, что заборчики — это не к ним.
«К сожалению, мы не можем повлиять на каждого жителя нашего города в вопросах соблюдения правил паркования, в том числе в зоне платной парковки, но призываем уважать своих соседей, петербуржцев и гостей города и не нарушать ПДД, не выставлять ограждения в местах, выделенных для стоянки автомобилей», — прокомментировали в ЦУП.
Инспекторы учреждения на автомобилях курсируют по зоне платной парковки с определенной скоростью и по определенному графику, но у них нет полномочий убирать посторонние предметы как с асфальта, так и с автомобильных номеров неплательщиков.