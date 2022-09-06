Платную парковку в Петербурге начинают отгораживать «для себя». Полномочий убрать заборчик у ЦУП нет

Читатели «Фонтанки» обратили внимание на то, что машиноместа в зоне платной парковки в центре Петербурга начали отгораживать для особо важных машин. Забронировать за собой конкретное место никакое разрешение не позволяет.

Фото из Чебоксарского переулка «Фонтанке» 6 сентября прислали читатели. Изображение они сопроводили следующим повествованием: рядом находится офис СОГАЗ, и с включением переулка в платную зону работа у парковщиков здесь должна была закончиться — в границах синей разметки никакого конкретного места зарезервировать нельзя даже с льготным разрешением. Видимо, реальность оказалась сильнее правил.