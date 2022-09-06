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    Платную парковку в Петербурге начинают отгораживать «для себя». Полномочий убрать заборчик у ЦУП нет

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    Читатели «Фонтанки» обратили внимание на то, что машиноместа в зоне платной парковки в центре Петербурга начали отгораживать для особо важных машин. Забронировать за собой конкретное место никакое разрешение не позволяет.

    Фото из Чебоксарского переулка «Фонтанке» 6 сентября прислали читатели. Изображение они сопроводили следующим повествованием: рядом находится офис СОГАЗ, и с включением переулка в платную зону работа у парковщиков здесь должна была закончиться — в границах синей разметки никакого конкретного места зарезервировать нельзя даже с льготным разрешением. Видимо, реальность оказалась сильнее правил.

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    «Фонтанка» обратилась в Центр управления парковками, чьи сотрудники фиксируют нарушения в платной зоне для выставления штрафов. Выяснилось, что заборчики — это не к ним.

    «К сожалению, мы не можем повлиять на каждого жителя нашего города в вопросах соблюдения правил паркования, в том числе в зоне платной парковки, но призываем уважать своих соседей, петербуржцев и гостей города и не нарушать ПДД, не выставлять ограждения в местах, выделенных для стоянки автомобилей», — прокомментировали в ЦУП.

    Инспекторы учреждения на автомобилях курсируют по зоне платной парковки с определенной скоростью и по определенному графику, но у них нет полномочий убирать посторонние предметы как с асфальта, так и с автомобильных номеров неплательщиков.

    Напомним, с 1 сентября зона платной парковки распространилась на последние неохваченные до сих пор муниципальные округа Центрального района — «Дворцовый округ» и МО № 78». С 1 ноября в нее войдут 153 улицы Адмиралтейского района. О дальнейших планах читайте на «Фонтанке».

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