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В Петербурге арестован водитель Huyndai, который наехал на инспектора комтранса на Гончарной

Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения водителю, обвиняемому в применении насилия в отношении представителя власти: по данным следствия, он сбил инспектора, когда тот выписывал штраф. Об этом сообщает 19 августа объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Дмитрий Дергунов арестован на два месяца, он пробудет под стражей до 17 октября.

По мнению следствия, утром 16 августа у дома № 5 на Гончарной улице сотрудник комитета по транспорту заметил Hyundai Solaris в неположенном месте. В тот момент, когда инспектор начал оформлять нарушение, водитель нажал на газ, машина тронулась в сторону представителя ведомства.

Из-за удара сотрудник комитета по транспорту получил ушибы левого локтевого и обоих коленных суставов. Шофера задержали в тот же день, ему предъявили обвинение. Отрицать вину мужчина не стал.

Ранее «Фонтанка» писала, что за рулем иномарки находился 33-летний гражданин Украины. У него не было разрешения на работу в такси, тем не менее он выполнял заказы через сервис «Сити Мобил», благодаря чему полицейские смогли видеть его местоположение. Тем не менее задержать нарушителя удалось только у его дома.

Ответом на агрессию со стороны нарушителей ПДД в комитете по транспорту стала идея об организации обучения по самообороне для сотрудников ведомства. Кроме того, было предложено подготовить программу психологической поддержки.

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Комментарии (2)

monch
К-к-комбо!
Нелегал-бандеровец!
Валентин Рыбаков
К чему такая судебная жесткость? Абсолютно неадекватно нарушению.
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