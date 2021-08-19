В Петербурге арестован водитель Huyndai, который наехал на инспектора комтранса на Гончарной

Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения водителю, обвиняемому в применении насилия в отношении представителя власти: по данным следствия, он сбил инспектора, когда тот выписывал штраф. Об этом сообщает 19 августа объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Дмитрий Дергунов арестован на два месяца, он пробудет под стражей до 17 октября.

По мнению следствия, утром 16 августа у дома № 5 на Гончарной улице сотрудник комитета по транспорту заметил Hyundai Solaris в неположенном месте. В тот момент, когда инспектор начал оформлять нарушение, водитель нажал на газ, машина тронулась в сторону представителя ведомства.