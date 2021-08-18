На видео, которое подкреплено к посту, видно, что два сотрудника, оформлявшие нарушения парковки на Гончарной, подходят к белому «Хендэ» с «шашечками» такси. Автомобиль внезапно срывается с места и задевает одного из мужчин.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Водителя задержали, он оказался таксистом-нелегалом. Ему 33 года, он приехал некоторое время назад с Украины. На белом «Хендэ» передвигается два года, шлейфа штрафов на нем нет.

Инспектор, как писала «Фонтанка», получил легкие телесные повреждения и сотрясение мозга. Его увезли на скорой в Мариинскую больницу, откуда отпустили на амбулаторное лечение.

По данным «Фонтанки», у украинца не было разрешения на работу в такси, тем не менее он выполнял заказы через сервис «Сити Мобил», что дало полиции возможность видеть его геопозицию. Тем не менее задержать нарушителя в ходе его перемещений по городу накануне не удалось, сотрудники подстерегли его у дома. В самом «Сити Мобил» на вопросы «Фонтанки» так и не ответили.



Напомним, все это началось с попытки водителя избежать штрафа в 3 тысячи рублей.

«В течение дня комитет эвакуирует порядка 50–60 автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками. Агрессия со стороны нарушителей ПДД встречается редко, но любые её проявления к сотрудникам комитета будут пресечены», — заявил глава Комтранса Кирилл Поляков.



По его словам, для сотрудников ведомства будет организовано обучение по самообороне и подготовлена программа психологической поддержки.

