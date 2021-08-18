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Наезд на инспектора в центре Петербурга во время оформления штрафа за парковку попал на видео. Сотрудников комтранса обучат самообороне

Полиция Центрального района задержала таксиста-нелегала, наехавшего на сотрудника Комтранса на Гончарной

Отдел СК по Центральному району возбудил уголовное дело в отношении водителя, который подцепил на капот сотрудника комитета по транспорту.

Об этом сообщает пресс-служба комитета 18 августа в своем телеграм-канале.

На видео, которое подкреплено к посту, видно, что два сотрудника, оформлявшие нарушения парковки на Гончарной, подходят к белому «Хендэ» с «шашечками» такси. Автомобиль внезапно срывается с места и задевает одного из мужчин.

Комитет по транспорту СПб

Инспектор, как писала «Фонтанка», получил легкие телесные повреждения и сотрясение мозга. Его увезли на скорой в Мариинскую больницу, откуда отпустили на амбулаторное лечение.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Водителя задержали, он оказался таксистом-нелегалом. Ему 33 года, он приехал некоторое время назад с Украины. На белом «Хендэ» передвигается два года, шлейфа штрафов на нем нет.

По данным «Фонтанки», у украинца не было разрешения на работу в такси, тем не менее он выполнял заказы через сервис «Сити Мобил», что дало полиции возможность видеть его геопозицию. Тем не менее задержать нарушителя в ходе его перемещений по городу накануне не удалось, сотрудники подстерегли его у дома. В самом «Сити Мобил» на вопросы «Фонтанки» так и не ответили.

Напомним, все это началось с попытки водителя избежать штрафа в 3 тысячи рублей.

«В течение дня комитет эвакуирует порядка 50–60 автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками. Агрессия со стороны нарушителей ПДД встречается редко, но любые её проявления к сотрудникам комитета будут пресечены», — заявил глава Комтранса Кирилл Поляков.

По его словам, для сотрудников ведомства будет организовано обучение по самообороне и подготовлена программа психологической поддержки.

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Комментарии (14)

dragvs
"дало полиции возможность видеть его геопозицию. Тем не менее задержать нарушителя в ходе его перемещений по городу накануне не удалось" - отправили особо одаренных сотрудников на поиски?
NAFTALIN 2000-2036
поправьте, весь этот Форсаж 69 - всё ради того чтобы не платить 3000 рублей штрафа (1500 - если заплатить быстро-быстро)?
ursamajoris
Сотрясение мозга от такого реверанса? :D
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