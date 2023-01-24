Думай, как преступник. Водители смольнинских машин тоже начали закрывать номера при парковке

Служебные машины, на которых ездят чиновники петербургской администрации, не избежали проклятия закрытых номеров. Клочки бумаги так и липнут к ним, не давая разглядеть все символы, и происходит это под парковочными знаками.

Наблюдениями на своей странице «ВКонтакте» поделился городской активист Ярослав Костров 24 января. На фото видно, что Hyundai с частично закрытым номером стоит у Невской ратуши. Судя по всему, сам активист делает то, что не могут себе позволить инспекторы комтранса и Центра управления парковками, — снимает бумажку, обнажая смольнинский номер Н083ВВ 178.

В комментариях пишут, что водитель, видимо, просто поленился отъехать на подземную стоянку неподалеку и решил подождать начальника в зоне знака «Остановка запрещена». Полномочия по администрированию подобных нарушений уже полтора года реализует комитет по транспорту: за прошлый год, в частности, было выписано 711 тысяч таких постановлений. По поводу сообщения Кострова «Фонтанке» в комитете сообщили, что проанализируют материалы. При этом сами по себе закрытые номера не могут быть причиной для штрафа, администрируемого комитетом. Однако ведомство подготовит официальное письмо в АТП «Смольнинское» с просьбой привлечь водителя к дисциплинарной ответственности. Именно это предприятие обеспечивает транспортное обслуживание чиновников.

Еще одним фото с «Фонтанкой» поделился читатель. По его словам, сделано оно на улице Маяковского 18 января, когда в городе происходили мероприятия, связанные с годовщиной прорыва блокады. Марка другая, но тоже не чужая Смольному — Toyota Camry, номер с «потенциальным» набором букв НВВ наводит на понятные подозрения.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Напомним, по мере расширения зоны платной парковки петербуржцы начали прибегать к различным ухищрениям, чтобы уберечь номера машин от фотофиксации, а себя — от необходимости платить 100 рублей в час. Иногда это выглядит достаточно экстравагантно. Подобный метод используют и водители служебных авто, и владельцы мобильных кофеен. Центр управления парковками не имеет полномочий снимать бумажки с номеров; комтранс обсуждает опыт других регионов (антитеррористическая комиссия в Москве, блокираторы в Казани), но пока не применяет ни одну из моделей. Кроме того, правила парковки иногда нарушают и сами сотрудники ЦУП — паркуясь на тротуарах или на местах для инвалидов.

