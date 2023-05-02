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    Кто это меня эвакуировал? Как отбиться от штрафа? Кратко — о знаках «Остановка/стоянка запрещена»

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    До сих пор водители Петербурга не всегда понимают, почему эвакуатор, который увезет их «ласточку» из-за стоянки под запрещающим знаком, вызывает не привычный сотрудник ГИБДД в знакомой форме, а инспектор вовсе не из полиции. «Фонтанка» получила ответы от замглавы комитета по транспорту Алексея Гончарова и сделала карточки о правилах, которые работают уже почти 2 года.

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