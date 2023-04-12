Новая зона. «Фонтанка» показывает адресный перечень платной парковки в Петроградском районе

Стал известен адресный перечень зоны платной парковки в Петроградском районе. Распоряжение комитета по транспорту появилось на антикоррупционной экспертизе 12 апреля.
В документе платные парковки распределены по шести зонам — «Посадский», «Кронверкское», «Введенский», «Аптекарский остров», «Петровский» и «Чкаловское». Всего на 9 789 мест.
Вносить плату надо будет за стоянку с 8 утра до 8 вечера. Начать использование платных парковок предполагается с 1 июля 2023 года. До этого момента поручено установить оборудование для оплаты, информационные щиты, дорожные знаки и нанести разметку.
В границах первой парковочной зоны «Посадский» — 1818 мест.
В границах второй парковочной зоны «Кронверкское» — 951 место.
В границах третьей парковочной зоны «Введенский» — 1 137 мест.
В границах четвертой парковочной зоны «Аптекарский остров» — 2321 место.
В границах пятой парковочной зоны «Петровский» — 1524 места.
В границах шестой парковочной зоны «Чкаловское» — 2038 мест.
Подробнее о том, что не так с «поминуткой» и можно ли «спасти» свою улицу в Петербурге от неё, — читайте в материале «Фонтанки».