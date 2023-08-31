    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    4 м/с, вос

    755мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.93eur104.45

    В 2024 году в Смольном рассчитывают заработать 5,5 млрд на платной парковке

    385
    11 комментариев

    Жители Петербурга в 2024 году оплатят парковку на 3,4 млрд рублей (речь о почасовой оплате). Еще 2 млрд составят штрафы от нарушителей. О своих расчетах 31 августа рассказал комитет по транспорту на нулевых чтениях бюджета.

    По словам чиновников, в текущем году прогнозы составляют 2,5 млрд и 1,5 млрд соответственно (плюс более 200 млн за счет оплаты различных разрешений). Рост в 2024-м связан с введением в последние месяцы новых зон, а также распространением платной зоны на Василеостровский район с 1 ноября.

    Ранее стало известно, что в 2022 году петербуржцы проигнорировали около 70 тысяч штрафов в зоне платной парковки. При этом доходы бюджета за счет пользования платными парковками в 2022 году составили 959 млн рублей (плюс около 100 млн — за счет предоставления различных парковочных разрешений).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close