В 2024 году в Смольном рассчитывают заработать 5,5 млрд на платной парковке

Жители Петербурга в 2024 году оплатят парковку на 3,4 млрд рублей (речь о почасовой оплате). Еще 2 млрд составят штрафы от нарушителей. О своих расчетах 31 августа рассказал комитет по транспорту на нулевых чтениях бюджета.

По словам чиновников, в текущем году прогнозы составляют 2,5 млрд и 1,5 млрд соответственно (плюс более 200 млн за счет оплаты различных разрешений). Рост в 2024-м связан с введением в последние месяцы новых зон, а также распространением платной зоны на Василеостровский район с 1 ноября.

Ранее стало известно, что в 2022 году петербуржцы проигнорировали около 70 тысяч штрафов в зоне платной парковки. При этом доходы бюджета за счет пользования платными парковками в 2022 году составили 959 млн рублей (плюс около 100 млн — за счет предоставления различных парковочных разрешений).