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    Водителей Петербурга предупреждают о неполадках в работе платных парковок

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    Днем 6 сентября в Петербурге возникли проблемы с работой инфраструктуры для оплаты парковки.

    О технических неполадках в работе платного парковочного пространства предупреждает пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Водителям приносят извинения за неудобства, а об изменениях в ситуации сообщат дополнительно.

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