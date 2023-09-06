Водителей Петербурга предупреждают о неполадках в работе платных парковок

Днем 6 сентября в Петербурге возникли проблемы с работой инфраструктуры для оплаты парковки.
О технических неполадках в работе платного парковочного пространства предупреждает пресс-служба
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Днем 6 сентября в Петербурге возникли проблемы с работой инфраструктуры для оплаты парковки.
О технических неполадках в работе платного парковочного пространства предупреждает пресс-служба
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