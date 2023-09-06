Оплата парковки в Петербурге заработала после неполадок

В Петербурге устранили неполадки в работе платных парковок. Проблемы с оплатой парковочной сессии продлились около часа.
К 17:44 возможность оплатить парковочную сессию восстановили, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Водителям напоминают, что парковку необходимо оплатить в течение 15 минут с момента въезда на парковочное место.
О технических неполадках в работе городских платных парковок сообщили в 16:55. Штрафы в то время, пока система оплаты не работала, водителям не начисляли.