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    Оплата парковки в Петербурге заработала после неполадок

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    В Петербурге устранили неполадки в работе платных парковок. Проблемы с оплатой парковочной сессии продлились около часа.

    К 17:44 возможность оплатить парковочную сессию восстановили, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Водителям напоминают, что парковку необходимо оплатить в течение 15 минут с момента въезда на парковочное место.

    О технических неполадках в работе городских платных парковок сообщили в 16:55. Штрафы в то время, пока система оплаты не работала, водителям не начисляли.

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