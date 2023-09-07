КИС объяснил неполадки с оплатой парковок в Петербурге

В Петербурге сбоят не только система оплаты парковок, но и другие городские порталы. Причина — в техработах для перехода на российские разработки.



В среду, 6 сентября, проводились технические работы в рамках перехода на современные отечественные разработки, рассказали «Фонтанке» в комитете по информатизации и связи Петербурга. Сейчас ведутся дополнительные регулировки, и возможны небольшие перерывы в работе городских сайтов и системы оплаты парковки.

Сегодня в половине одиннадцатого часа утра Городской центр управления парковками предупредил о сбое в системе оплаты. На время технических проблем парконы приостановили фиксацию нарушений. Около часа не работала оплата парковки и накануне днем.