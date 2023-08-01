В петербургском метро прокомментировали перспективы оплаты проезда «лицом»

Глава «Петербургского метрополитена» Евгений Козин рассказал, что необходимо для внедрения оплаты проезда с помощью биометрических данных. Технология уже применяется в Москве.



«Вопрос непростой, – отметил Козин 1 августа в эфире радио «Зенит». – Прежде, чем окончательно ставить точку в вопросе внедрения такой технологии, надо изучить опыт, который есть в московском метрополитене и в ряде других метрополитенов, чтобы обеспечить защиту персональных данных и биометрии».



Напомним, осенью 2021 года в Москве на всех станциях заработала технология Face Pay, позволяющая оплатить проезд при помощи распознавания лица. «Подключение к сервису добровольное, только если пассажир посчитает этот способ оплаты удобным для себя. Другие способы оплаты никуда не денутся», — заявлял заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

