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    В петербургском метро прокомментировали перспективы оплаты проезда «лицом»

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    Глава «Петербургского метрополитена» Евгений Козин рассказал, что необходимо для внедрения оплаты проезда с помощью биометрических данных. Технология уже применяется в Москве.

    «Вопрос непростой, – отметил Козин 1 августа в эфире радио «Зенит». – Прежде, чем окончательно ставить точку в вопросе внедрения такой технологии, надо изучить опыт, который есть в московском метрополитене и в ряде других метрополитенов, чтобы обеспечить защиту персональных данных и биометрии».

    Напомним, осенью 2021 года в Москве на всех станциях заработала технология Face Pay, позволяющая оплатить проезд при помощи распознавания лица. «Подключение к сервису добровольное, только если пассажир посчитает этот способ оплаты удобным для себя. Другие способы оплаты никуда не денутся», — заявлял заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

    Для того, что получить такую возможность, надо увязать свое фото, банковскую карту и карту «Тройка» к Face Pay через приложение «Метро Москвы». Специальные турникеты с камерами отмечены наклейками на полу.

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