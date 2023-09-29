19 октября — круглый стол «Итоги и уроки приемной кампании 2023»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн круглый стол на тему и приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как прошла приемная кампания? Какие ее особенности вы можете отметить?
- Были ли в этом году технические трудности? Как предпочитали подавать документы в вузы — лично или через Госуслуги?
- Средний балл поступивших абитуриентов — вырос или сократился? На какие специальности проще всего поступить?
- По всем ли специальностям удалось набрать студентов? Почему в вузах остались свободные места после первой волны? Это недостатки системы или локальные проблемы вузов?
- Изменились ли предпочтения абитуриентов при выборе специальностей? Что сейчас «в моде»?
- Какие корректировки вы бы внесли в правила приема в вузы? Что кажется вам важным поменять?
В 2023 году приемная кампания в вузы обошлась без громких скандалов. Среди главных изменений — большое количество поступивших по квотам, и свободное «перемещение» по специальностям внутри вузов при подсчете проходных баллов. О том, как прошла приемная кампания и к чему вузы готовятся в этом году — поговорим на круглом столе.
К участию в круглом столе приглашаются представители вузов
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 19 октября 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru