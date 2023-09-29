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    19 октября — круглый стол «Итоги и уроки приемной кампании 2023»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн круглый стол на тему и приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как прошла приемная кампания? Какие ее особенности вы можете отметить?
    • Были ли в этом году технические трудности? Как предпочитали подавать документы в вузы — лично или через Госуслуги?
    • Средний балл поступивших абитуриентов — вырос или сократился? На какие специальности проще всего поступить?
    • По всем ли специальностям удалось набрать студентов? Почему в вузах остались свободные места после первой волны? Это недостатки системы или локальные проблемы вузов?
    • Изменились ли предпочтения абитуриентов при выборе специальностей? Что сейчас «в моде»?
    • Какие корректировки вы бы внесли в правила приема в вузы? Что кажется вам важным поменять?

    В 2023 году приемная кампания в вузы обошлась без громких скандалов. Среди главных изменений — большое количество поступивших по квотам, и свободное «перемещение» по специальностям внутри вузов при подсчете проходных баллов. О том, как прошла приемная кампания и к чему вузы готовятся в этом году — поговорим на круглом столе.

    К участию в круглом столе приглашаются представители вузов

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 19 октября 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

    План мероприятий

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