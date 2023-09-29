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    26 октября — круглый стол «От панелей к модулям: как превратить строительство домов в большой конструктор»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн круглый стол и приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какая доля строящихся домов приходится на панельное и модульное домостроение?
    • Каковы сейчас объемы производства модульных конструкций и панелей ЖБИ? Какой объем нужен строительному рынку, чтобы удовлетворить его потребности? Где развиты или развиваются такие производства?
    • Плюсы и минусы модульного и панельного строительства.
    • Каковы особенности сборных модулей по сравнению с панелями?
    • Насколько использование префаб — конструкций (изготовленных на заводах заранее) ускоряет процесс строительства и сокращает издержки?
    • Каковы основные трудности с развитием заводов по производству модулей? Могут ли для них использоваться существующие заводы ЖБИ? Что изменит появление дорожной карты Минстроя?
    • Будущее панельного и модульного домостроения.

    Летом 2023 года Минстрой принял «дорожную карту» по техническому регулированию в возведения модульных зданий на стальном каркасе. По сути, это следующий шаг от панельной застройки к строительству из укрупненных модулей. В министерстве это направление считают перспективным, а участники рынка думаю, что это простимулирует развитие префаб-строительства из готовых заводских модулей и положительно скажется на объемах застройки этим методом, т.к. сейчас превалирует кирпич-монолит. Каковы перспективы у строительства из готовых конструкций сегодня на рынке новостроек, обсудим на круглом столе.

    К участию в круглом столе приглашаются представители застройщики, архитекторы, производители панелей и модульных ЖБИ-изделий

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 26 октября 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

    План мероприятий

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