«Это как участие в Олимпиаде для спортсменов». Что за криптокошелек появился в Telegram, как им пользоваться и законно ли это

Фото: Алексей Зотов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Накануне основатель Telegram Павел Дуров объявил о появлении в мессенджере криптокошелька TON Wallet. Новинка была обсуждаемой еще до официального релиза, и вот теперь опробовать ее могут все пользователи, обновившиеся до последней версии. С ноября 2023 года функция будет доступна всем юзерам за пределами США и «некоторых других стран». «Фонтанка» протестировала его и теперь вместе с экспертами рассказывает, что это за сервис, кому он нужен и с какими рисками может столкнуться пользователь.



Криптокошелек встроен в мессенджер в качестве мини-приложения. Попасть в него можно через бот @wallet. С помощью сервиса можно покупать, продавать и обменивать криптовалюту, отправлять ее контактам в мессенджере. Вот только доступ к ней неофит не будет иметь, пока не примет условия использования и пользовательское соглашение. В них много интересного. По сути, всю ответственность Telegram перекладывает на пользователей.

Соглашаясь с условиями пользователь подтверждает, что: Ему по крайней мере 18 лет, и он достиг законного возраста в соответствии с законами его страны. (Что логично, ведь в ряде стран гражданин достигает совершеннолетия в 21 год)



Он дееспособен.



Средства, которые он использует для получения услуг, принадлежат ему и поступают из законных источников.



Он не предоставляет сервису искажающую, вводящую в заблуждение, ложную или мошенническую информацию.



Не включен в санкционные списки Минфина и Минторга США, Евросоюза, Великобритании и других стран.



Не находится в США, не является резидентом или гражданином непризнанной страны или территории, а также не находится в стране, где оператор виртуальной валюты обязан получать специальную лицензию, которой не может быть у кошелька.



Не находится, не является гражданином или резидентом страны, включенной в черный список Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF). Это межправительственная организация, созданная для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.



Пользователю запрещено использовать браузер Tor и VPN-сервисы, чтобы исказить IP-адрес или свое местоположение.



Ответственность за соблюдение законов той страны, на территории которой пользователь живет и пользуется криптокошельком, возложена на него. По сути на него перекладываются все риски, от денежных потерь в случае, если актив дешевеет, до нарушений законодательства, незнание которого в России не освобождает от ответственности. Да еще и связанные с этой возможной неприятностью убытки сервис может потребовать с пользователя.

В общем, это тут случай, когда не полениться и почитать правила полностью будет очень кстати.

В свою очередь сервис обещает бережно обращаться с данными пользователя. Не передавать их, не продавать, не покупать, не раскрывать (никому, кроме партнеров и третьих лиц, причастных к его работе и указанных в политике конфиденциальности), шифровать и хранить за семью печатями. Но и здесь есть нюансы:

«Передача данных в кошелек шифруется с использованием SSH, HTTPS и SSL/TLS. Ни один способ передачи или электронного хранения не является безопасным на 100%, поэтому мы не можем гарантировать его абсолютную безопасность».



Безопасный доступ к своему виртуальному кошельку пользователь также должен обеспечить сам. Если кто-то им завладеет и начнет в нем хозяйничать внутри, Wallet не будет нести за ответственность. Все меры предосторожности, чтобы защитить свой аккаунт и кошелек, должен принять пользователь.

«Если вы потеряете доступ к своей учетной записи Telegram или если ваш идентификатор Telegram ID в Telegram будет удален, вы можете навсегда потерять доступ к виртуальным валютам, хранящимся в вашем личном кошельке в Wallet.



Мы не несем ответственности за какие-либо обстоятельства, которые влияют на транзакцию после того, как виртуальная валюта была отправлена на указанный вами адрес. Если в блокчейне есть подтверждение того, что виртуальная валюта была отправлена, наши обязательства будут считаться полностью выполненными», — холодно сказано в соглашении, которое, по-видимому, составляли первоклассные юристы.



А если что-то не нравится, добро пожаловать в Абу-Даби. Там зарегистрирована компания-оператор кошелька Wallet Group Ltd. Так что, «настоящие условия и любые действия, связанные с ними, будут регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Объединенных Арабских Эмиратов».



Тем, кто согласен, открывается дивный новый мир, созданный Павлов Дуровым и его партнерами. В нем можно покупать и продавать криптовалюту TON, стейблкоин USDT и биткоин (BTC). Напрямую сделать это можно только с иностранной банковской карты. С российской карты сделать это можно на P2P Маркете. Это рынок, где аккумулируются все предложения анонимных пользователей, которым как в Google Docs рандомно присваиваются названия всевозможных неопознанных зверей вроде «Splendid Beatle». Отсортировать заявки можно по фиатной валюте, за которую вы собираетесь купить цифровую, банку-эмитенту карты, виду желаемой криптовалюты и сумме, которую вы собираетесь потратить.



Все происходит как на рынке. Покупатель делает заявку, продавец присылает номер карточки, на которую надо перевести деньги, или номер телефона для оплаты по Системе быстрых платежей. После оплаты первый отправляет второму чек и тот переводит криптовалюту. И наоборот.



Поделиться Поделиться





В районе 20:00 по московскому времени 15 сентября цена покупки одного TON в рублях варьировалась от 198,39 до 285,39 рубля, цена продажи — от 190 до 195,97 рубля. Самые выгодные заявки сервис показывает первыми. Рыночная цена где-то посередине. В тот конкретный момент времени она составила 195,97–198,39 рубля за TON. Цена TON как и у любой криптовалюты постоянно меняется. Например, за пять часов с 15:00 до 20:00 один TON в кошельке у корреспондента «Фонтанки» вырос с 1,96 до 1,98 доллара. А к моменту публикации статьи утром 16 сентября было уже примерно 2,10. Центы из воздуха, получается.



Похоже, что доллары — дефолтная валюта для кошельков, в которой отображается баланс кошельков, если не указано иное. Всего на выбор представлено 11 валют, среди которых британские фунты стерлингов, украинские гривны, казахстанские тенге, южнокорейские воны, израильские шекели, индонезийские рупии и дирхамы ОАЭ.

Криптовалюту можно легко отправить пользователям из контактов в мессенджере. Они ее получат моментально, но какие-либо операции смогут производить с ней только после того, как примут условия использования и пользовательское соглашение. Из доступных опций только отправка, обмен, купля и продажа.

На первый взгляд все просто, но вопросы все равно остаются. «Фонтанка» попросила экспертов оценить, какие перспективы у сервиса, а также насколько безопасно и законно пользоваться им из России.



Член экспертного совета Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров:

Чтобы разобраться в перспективах TON Wallet в Telegram для россиян, нужно ответить на несколько вопросов. Прежде всего, какова клиентская база для этого сервиса. Напомню, что, по оценкам РАКИБ, в России криптовалютами владеет порядка 17 миллионов пользователей, то есть порядка 12% населения, Соответственно, клиентская база для такого сервиса есть.

Второй вопрос — что из себя представляет этот сервис. Я напомню, что под цифровым криптокошельком понимают цифровой кошелек, который позволяет пользователю безопасно хранить, передавать и получать различного типа криптовалюты. Причём разные кошельки поддерживают разные типы криптовалют. Это принципиально важно для нашего случая. При этом нужно учитывать, что сами цифровые активы на криптовалютных кошельках не хранятся. Вместо этого криптокошельки (прежде всего имеются в виду «горячие» кошельки. О таком идёт речь в случае с TON Wallet) хранят ключи, используемые для получения средств через блокчейн, к которому подключен данный криптокошелек. Главная задача такого кошелька — это обеспечение сохранности доступа к этим ключам, чтобы хакеры не могли его украсть. Соответственно, в нашем случае, это надёжность TON Wallet и самого Telegram на предмет возможности взлома со стороны хакеров. Здесь проблемы нет. И сам Telegram, как мессенджер, и TON Wallet, как будущий кошелек, достаточно надежны.



Помимо этого, важно понимать, какие криптоактивы можно будет хранить в этом криптокошельке и с какими можно будет работать. Пока этой информации в полном объёме нет. Но скорее всего мы увидим то, что TON Wallet будет поддерживать через собственный блокчейн-сервис все криптоактивы платформы Fragment, которая была запущена прошлой осенью и на которой уже сейчас можно покупать и продавать никнеймы для мессенджера Telegram. Только за год оборот этих никнеймов оценивается в сумму порядка 120 миллионов долларов. Теперь задача собственников Telegram интегрировать блокчейн-технологии, которые были опробованы на платформе Fragment, чтобы предоставить пользователям сервисы для более широкой работы с криптоактивами. На данный момент, это не противоречит текущему законодательству России, поэтому в этой части пока нормативных рисков нет. А с точки зрения удобства и надёжности, учитывая клиентскую базу Telegram, этот сервис может иметь очень большую перспективу. Особенно, если TON Wallet будет поддерживать все основные криптовалюты, которыми пользуются россияне.



Нужно также понимать, что ни о каком сервисе, который позволил бы проводить текущие платежи в рублёвой зоне, речи не идёт. Все операции, которые будут поддерживаться этим криптокошельком, ориентированы прежде всего на операции именно с криптовалютой. Если и будут какие-то возможности по использованию криптовалюты, хранящейся в этом кошельке, для расчетов, то скорее всего все эти расчеты будут привязаны к тем странам и юрисдикциям, где они легализованы. Вряд ли кто-то сможет рассчитаться криптовалютой, хранящейся в TON Wallet, в правовом поле Российской Федерации. С другой стороны, это и хорошо. Это не создаст каких-то правовых проблем с точки зрения использования этого сервиса со стороны россиян. Ну а детали мы узнаем тогда, когда полное описание этого сервиса появится в открытом доступе.

Директор по коммуникациям российской криптобиржи Garantex Евгения Бурова:



Мы высоко оцениваем потенциал встроенного в приложение криптокошелька — различные стартапы уже много раз делали боты-кошельки, но такой уровень интеграции — это потенциально более высокий уровень безопасности, чем у независимых ботов.



Нормы российского законодательства запрещают получать платежи, то есть оплату товаров и услуг, российскими налоговыми резидентами. Делать частные переводы родственникам, покупать криптовалюту в целях инвестирования или для последующей покупки, например, NFT — в рамках закона, более того, в нынешнем варианте регулирования уже предусмотрены некоторые инструменты для защиты интересов граждан, связанных с криптовалютой. Так что, если пользователь кошелька, живущий в России, будет отправлять платежи или накапливать криптовалюту — никаких законов самими этими действиями он не нарушит.



Я затрудняюсь прокомментировать отношения TON и фаундера «Телеграма», но для российских пользователей это, несомненно, интересный инструмент, равно как и для российской индустрии финтеха это значимый этап. Подобные проекты для стран — это как участие в Олимпиаде для спортсменов. А если говорить о «Телеграме» — то он в ряду ведущих мировых мессенджеров и двигается к платформенности. Это уже не участие в Олимпиаде, это уже борьба за медали.

Сейчас криптовалюта уже исключительно близка широким слоям населения. Огромное количество переводов родственникам и платежей за рубеж совершаются через криптовалюту. По официальным оценкам, в России от 10 до 15 миллионов пользователей криптовалюты. И, разумеется, кошелек, встроенный в мессенджер, сделает криптовалюты еще ближе. И применение им точно найдется, потому что Web 3.0 эволюционирует, появляются новые продукты, в том числе, требующие интеграции с криптовалютами.



Специалист по киберномике, блокчейну и криптовалюте Михаил Худокормов:

Это очень удобный шлюз по обмену, отправке, покупке криптовалюты. Это свежо, не сказать, что новаторски, но на самом деле интересно, потому что ты сидишь в одном окне и можешь сделать все, что захочешь. Никаких проблем с надзорными органами не возникает.

Перспектива данного кошелька неплоха, потому что сейчас Россия не против «Телеграма» как проекта в IT-сфере, мессенджера, хотя сейчас он выходит за рамки мессенджера и уже начинает развиваться как социальная сеть. <...> Я думаю, что в ближайшем будущем мы сможем увидеть в криптокошельке «Телеграма» такую валюту как крипторубль, и это все будет официально — и покупка, и продажа. По крайне мере криптосообщество на это надеется, потому что стейблкоин USDT, который приравнивается к курсу доллара, он уже там.



Сейчас каких-то четких, вменяемых законодательных баз по покупке и продаже криптовалюты как таковых нет. Это касается и криптовалюты TON, и тем более кошелька. TON как валюта не принадлежит «Телеграму». Изначально была идея в [криптовалюте] GRAM от Павла Дурова, но так как комиссия [по ценным бумагам и биржам США,] SEC, сразу же эту идею на корню обрубила, он отдал исходный код криптоэнтузиастам. Из этого и родилась валюта TON.

В принципе, покупая и продавая криптовалюту, ты имеешь полное право на это в России, но если ты официально инвестируешь в криптовалюту и закрываешь сделку по ее продаже с плюсом, то ты обязан заплатить налоги. И это мы уже говорим про криптобиржи. Вот там ты проходишь трехфакторную аутентификацию, подписываешь соглашение и, когда выводишь деньги, платишь какие-то проценты за транзакции и за сделку. То же самое в инвестпроектах наших топовых банков, когда ты покупаешь акции. Ничего сверхъестественного или противозаконного человек не делает, если покупает криптовалюту и расплачивается за сервисы «Телеграма» или иные какие-то вещи.



Глава агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин:

Все зависит от регуляторов. Если говорить про российские рынок, то как регулятор расценит, такими и будут его перспективы. В отличии от обмена сообщениями, где преимущество имеет сам разработчик приложения, здесь такой фокус не пройдет, потому что нужно, чтобы обеспечивался вывод в фиат и обратно из фиата в криптовалюту. Все эти стыки [работают] через финансовые институты, чаще всего банки. Если регулятор запретит, будет просто такая красивая фича, но количество пользователей будет минимальным. Если с регулятором удастся договориться, можно будет сделать полноценный платежный сервис на основе такого кошелька.



Как вы знаете, сейчас усложнена работа для российских пользователей даже на криптобиржах. Соответственно, если в эту сторону развиваться, чисто как криптовалютный кошелек без возможности вывода в рубли, опять же возникает зависимость от криптобирж. То есть обмен там реализовать технически реально, но нет никаких гарантий, что все не перекроют.



«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Банка России с просьбой оценить, насколько сервис вписывается в российское правовое поле.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

