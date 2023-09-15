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    В Telegram появился криптокошелек TON Wallet. Полноправной частью мессенджера он станет с ноября

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    Начиная с ноября 2023 года в меню настроек и вложений Telegram будет интегрирован криптокошелек TON Wallet. Он будет доступен для всех пользователей за пределами США и «некоторых других стран». Об этом 14 сентября в своем телеграм-канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

    Он напомнил, что в прошлом году пользователи Telegram смогли продавать имена пользователей и идентификаторы на аукционной платформе Fragment на базе блокчейн-технологии TON. На аукционах были проданы цифровые активы на сумму 120 млн долларов, а стоимость некоторых из них, например анонимных номеров в Telegram, выросла за девять месяцев в 27 раз.

    «Теперь мы хотим глубже интегрировать блокчейн-технологии в Telegram. Чтобы сделать это, мы поработали с людьми из сообщества TON, чтобы добавить TON Wallet в Telegram в качестве мини-приложения», — объявил Дуров.

    По его словам, пользователи, у которых установлена последняя версия Telegram, уже могут воспользоваться кошельком (@wallet) и увидеть его в меню.

    Корреспондент «Фонтанки» опробовал новую функцию, обменяв рубли на TON. Курс составил около 190 рублей за 1 TON.

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    ТелеграмБлокчейнПавел ДуровКриптокошелек
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