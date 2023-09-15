В Telegram появился криптокошелек TON Wallet. Полноправной частью мессенджера он станет с ноября

Начиная с ноября 2023 года в меню настроек и вложений Telegram будет интегрирован криптокошелек TON Wallet. Он будет доступен для всех пользователей за пределами США и «некоторых других стран». Об этом 14 сентября в своем телеграм-канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.



Он напомнил, что в прошлом году пользователи Telegram смогли продавать имена пользователей и идентификаторы на аукционной платформе Fragment на базе блокчейн-технологии TON. На аукционах были проданы цифровые активы на сумму 120 млн долларов, а стоимость некоторых из них, например анонимных номеров в Telegram, выросла за девять месяцев в 27 раз.